Инфляция в Татарстане в марте достигла 11,1%, превысив общероссийский уровень

Фото: Анастасия Фартыгина

В марте 2025 года цены в Татарстане увеличились на 0,58% по сравнению с февралем, согласно данным Росстата. Годовая инфляция в регионе составила 11,10%, что выше общероссийского показателя в 10,34%. Об этом сообщил Центробанк России.

Наиболее заметное подорожание произошло в сфере услуг. Продукты питания также стали дороже, тогда как цены на непродовольственные товары снизились по сравнению с предыдущим месяцем. За год именно продукты и услуги подорожали больше всего, в то время как рост цен на непродовольственные товары был значительно ниже.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

С учетом сезонных факторов цены в марте выросли больше, чем обычно. Высокий спрос продолжает превышать предложение, что заставляет производителей и поставщиков увеличивать цены, чтобы покрыть свои расходы.

Банк России продолжает следить за ситуацией с инфляцией. Они нацелены вернуть инфляцию к уровню 4% к 2026 году, что требует более сдержанного роста спроса и длительного периода высоких ставок по депозитам и кредитам.

Напомним, что в феврале 2025 года годовая инфляция в Татарстане выросла до 10,65%, что выше январского показателя в 10,03%. Этот рост превысил средние значения по Приволжскому федеральному округу (10,30%) и по всей России (10,06%).



Анастасия Фартыгина