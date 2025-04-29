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Заболеваемость наркоманией в Татарстане снижается, алкоголизмом — растет

16:23, 29.04.2025
Заболеваемость наркоманией в Татарстане снижается, алкоголизмом — растет
Фото: Надира Хасанова

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 383 больных с впервые установленным диагнозом наркомании, в 2023-м таких было 407. При этом с 2020 по 2023 годы число поставленных диагнозов увеличилось с 374 до 477, узнало «Реально время» из статистики российского Минздрава.

В большинстве регионов Приволжского федерального округа количество впервые установленных диагнозов наркомании уменьшилось. Рост наблюдался только в Чувашии и Оренбургской области. В Нижегородской области статистика за 2023 и 2024 годы не изменилась.

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании
РЕГИОН 2023 2024
Россия 12 859 11 821
Башкортостан 246 245
Марий Эл 41 31
Мордовия 31 30
Татарстан 407 383
Удмуртия 118 117
Чувашия 13 16
Пермский край 331 204
Кировская область 86 58
Нижегородская область 201 201
Оренбургская область 54 62
Пензенская область 71 53
Самарская область 175 146
Саратовская область 118 94
Ульяновская область 96 81

В Приволжском федеральном округе больше всего впервые установленных диагнозов наркомании наблюдается в Татарстане. Следом идут Башкортостан, Пермский край, Нижегородская и Самарская области. Более 100 случаев также зарегистрировано в Удмуртии. А в Саратовской области статистика опустилась ниже этой отметки впервые с 2018 года.

Всего по России с 2018 года количество людей с впервые установленной наркоманией составляет 94 521 человек. В Татарстане — 2 871. Далее идут Пермский край (2 169), Башкортостан (1 873), Самарская (1 671) и Нижегородская (1 592) области. В остальных регионах за этот период зарегистрировано меньше тысячи случаев. Меньше всего их оказалось в Чувашии — всего 87.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Алкоголизм растет

Вместе со снижением числа выявленных случаев наркомании в Татарстане растет число больных алкоголизмом и алкогольным психозом. В 2024 году в республике 1 977 больных, которым впервые поставили такой диагноз. В 2023-м их было 1 873. С 2020 по 2022 годы в Татарстане также наблюдался рост: с 1 498 до 1 971 случая.

В Приволжском федеральном округе число впервые установленных диагнозов алкоголизма снизилось в 2024 году в 9 из 14 регионов. Рост отмечен в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Кировской и Нижегородской областях. Больше всего людей с впервые установленным алкоголизмом приходится на Башкортостан. Статистика выглядит следующим образом:

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза
РЕГИОН 2023 2024
Россия 67 023 63 459
Башкортостан 2 987 2 600
Марий Эл 1 444 1 491
Мордовия 660 534
Татарстан 1 873 1 977
Удмуртия 759 703
Чувашия 860 915
Пермский край 1 566 1 309
Кировская область 1 559 1 825
Нижегородская область 1 629 1 697
Оренбургская область 846 704
Пензенская область 949 727
Самарская область 857 819
Саратовская область 806 744
Ульяновская область 633 588

Согласно статистике за 2023–2024 годы, в России уменьшилось число людей, впервые получивших диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». В 2023 году зарегистрировали 67 023 таких случая, а в 2024 году — уже 63 459.

Кировская область лидирует по увеличению числа зарегистрированных случаев алкоголизма. Там в 2024 году их количество выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Следом идут Чувашия (+6,4%), Татарстан (+5,55%), Нижегородская область (+4,17%) и Марий Эл (+3,25%). Наибольшее снижение отмечено в Пензенской области (-23,39%). Также выделяются Мордовия (-19,9%), Оренбургская область (-16,78%) и Пермский край (-16,41%).

Артем Гафаров

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