Заболеваемость наркоманией в Татарстане снижается, алкоголизмом — растет
В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 383 больных с впервые установленным диагнозом наркомании, в 2023-м таких было 407. При этом с 2020 по 2023 годы число поставленных диагнозов увеличилось с 374 до 477, узнало «Реально время» из статистики российского Минздрава.
В большинстве регионов Приволжского федерального округа количество впервые установленных диагнозов наркомании уменьшилось. Рост наблюдался только в Чувашии и Оренбургской области. В Нижегородской области статистика за 2023 и 2024 годы не изменилась.
|Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании
|РЕГИОН
|2023
|2024
|Россия
|12 859
|11 821
|Башкортостан
|246
|245
|Марий Эл
|41
|31
|Мордовия
|31
|30
|Татарстан
|407
|383
|Удмуртия
|118
|117
|Чувашия
|13
|16
|Пермский край
|331
|204
|Кировская область
|86
|58
|Нижегородская область
|201
|201
|Оренбургская область
|54
|62
|Пензенская область
|71
|53
|Самарская область
|175
|146
|Саратовская область
|118
|94
|Ульяновская область
|96
|81
В Приволжском федеральном округе больше всего впервые установленных диагнозов наркомании наблюдается в Татарстане. Следом идут Башкортостан, Пермский край, Нижегородская и Самарская области. Более 100 случаев также зарегистрировано в Удмуртии. А в Саратовской области статистика опустилась ниже этой отметки впервые с 2018 года.
Всего по России с 2018 года количество людей с впервые установленной наркоманией составляет 94 521 человек. В Татарстане — 2 871. Далее идут Пермский край (2 169), Башкортостан (1 873), Самарская (1 671) и Нижегородская (1 592) области. В остальных регионах за этот период зарегистрировано меньше тысячи случаев. Меньше всего их оказалось в Чувашии — всего 87.
Алкоголизм растет
Вместе со снижением числа выявленных случаев наркомании в Татарстане растет число больных алкоголизмом и алкогольным психозом. В 2024 году в республике 1 977 больных, которым впервые поставили такой диагноз. В 2023-м их было 1 873. С 2020 по 2022 годы в Татарстане также наблюдался рост: с 1 498 до 1 971 случая.
В Приволжском федеральном округе число впервые установленных диагнозов алкоголизма снизилось в 2024 году в 9 из 14 регионов. Рост отмечен в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Кировской и Нижегородской областях. Больше всего людей с впервые установленным алкоголизмом приходится на Башкортостан. Статистика выглядит следующим образом:
|Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза
|РЕГИОН
|2023
|2024
|Россия
|67 023
|63 459
|Башкортостан
|2 987
|2 600
|Марий Эл
|1 444
|1 491
|Мордовия
|660
|534
|Татарстан
|1 873
|1 977
|Удмуртия
|759
|703
|Чувашия
|860
|915
|Пермский край
|1 566
|1 309
|Кировская область
|1 559
|1 825
|Нижегородская область
|1 629
|1 697
|Оренбургская область
|846
|704
|Пензенская область
|949
|727
|Самарская область
|857
|819
|Саратовская область
|806
|744
|Ульяновская область
|633
|588
Согласно статистике за 2023–2024 годы, в России уменьшилось число людей, впервые получивших диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». В 2023 году зарегистрировали 67 023 таких случая, а в 2024 году — уже 63 459.
Кировская область лидирует по увеличению числа зарегистрированных случаев алкоголизма. Там в 2024 году их количество выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Следом идут Чувашия (+6,4%), Татарстан (+5,55%), Нижегородская область (+4,17%) и Марий Эл (+3,25%). Наибольшее снижение отмечено в Пензенской области (-23,39%). Также выделяются Мордовия (-19,9%), Оренбургская область (-16,78%) и Пермский край (-16,41%).
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