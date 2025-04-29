Заболеваемость наркоманией в Татарстане снижается, алкоголизмом — растет

Фото: Надира Хасанова

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали 383 больных с впервые установленным диагнозом наркомании, в 2023-м таких было 407. При этом с 2020 по 2023 годы число поставленных диагнозов увеличилось с 374 до 477, узнало «Реально время» из статистики российского Минздрава.

В большинстве регионов Приволжского федерального округа количество впервые установленных диагнозов наркомании уменьшилось. Рост наблюдался только в Чувашии и Оренбургской области. В Нижегородской области статистика за 2023 и 2024 годы не изменилась.

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании РЕГИОН 2023 2024 Россия 12 859 11 821 Башкортостан 246 245 Марий Эл 41 31 Мордовия 31 30 Татарстан 407 383 Удмуртия 118 117 Чувашия 13 16 Пермский край 331 204 Кировская область 86 58 Нижегородская область 201 201 Оренбургская область 54 62 Пензенская область 71 53 Самарская область 175 146 Саратовская область 118 94 Ульяновская область 96 81

В Приволжском федеральном округе больше всего впервые установленных диагнозов наркомании наблюдается в Татарстане. Следом идут Башкортостан, Пермский край, Нижегородская и Самарская области. Более 100 случаев также зарегистрировано в Удмуртии. А в Саратовской области статистика опустилась ниже этой отметки впервые с 2018 года.

Всего по России с 2018 года количество людей с впервые установленной наркоманией составляет 94 521 человек. В Татарстане — 2 871. Далее идут Пермский край (2 169), Башкортостан (1 873), Самарская (1 671) и Нижегородская (1 592) области. В остальных регионах за этот период зарегистрировано меньше тысячи случаев. Меньше всего их оказалось в Чувашии — всего 87.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Алкоголизм растет

Вместе со снижением числа выявленных случаев наркомании в Татарстане растет число больных алкоголизмом и алкогольным психозом. В 2024 году в республике 1 977 больных, которым впервые поставили такой диагноз. В 2023-м их было 1 873. С 2020 по 2022 годы в Татарстане также наблюдался рост: с 1 498 до 1 971 случая.

В Приволжском федеральном округе число впервые установленных диагнозов алкоголизма снизилось в 2024 году в 9 из 14 регионов. Рост отмечен в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Кировской и Нижегородской областях. Больше всего людей с впервые установленным алкоголизмом приходится на Башкортостан. Статистика выглядит следующим образом:

Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза РЕГИОН 2023 2024 Россия 67 023 63 459 Башкортостан 2 987 2 600 Марий Эл 1 444 1 491 Мордовия 660 534 Татарстан 1 873 1 977 Удмуртия 759 703 Чувашия 860 915 Пермский край 1 566 1 309 Кировская область 1 559 1 825 Нижегородская область 1 629 1 697 Оренбургская область 846 704 Пензенская область 949 727 Самарская область 857 819 Саратовская область 806 744 Ульяновская область 633 588

Согласно статистике за 2023–2024 годы, в России уменьшилось число людей, впервые получивших диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». В 2023 году зарегистрировали 67 023 таких случая, а в 2024 году — уже 63 459.

Кировская область лидирует по увеличению числа зарегистрированных случаев алкоголизма. Там в 2024 году их количество выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Следом идут Чувашия (+6,4%), Татарстан (+5,55%), Нижегородская область (+4,17%) и Марий Эл (+3,25%). Наибольшее снижение отмечено в Пензенской области (-23,39%). Также выделяются Мордовия (-19,9%), Оренбургская область (-16,78%) и Пермский край (-16,41%).

Артем Гафаров