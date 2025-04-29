Путин предложил создать комиссию по исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Это предложение он озвучил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».

взято с сайта kremlin.ru

Путин уточнил, что комиссия должна объединить общественные и политические силы, особенно молодежь, для совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне и подвигах советского народа.

— Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, — подчеркнул он.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это решение завершает все необходимые процедуры внутри страны для вступления документа в силу.



Анастасия Фартыгина