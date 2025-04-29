В Татарстане более 60 человек пострадали от химического отравления

Фото: Динар Фатыхов

На прошлой неделе в Татарстане зарегистрировали 66 случаев отравлений химическими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Основная часть случаев, а именно 63%, связана с преднамеренным одурманиванием. Среди пострадавших 71% составляют мужчины, а 29% — женщины. Дети, которые случайно отравились химикатами, составляют 18% от общего числа пострадавших.

Также зафиксировано 4,5% случаев отравлений среди подростков. В числе 66 острых отравлений было 8 случаев отравления алкоголем, источник которого пока не установлен.

Также накануне в Альметьевском районе Татарстана объявили карантин из-за выявления очага бешенства на территории ООО «Кичучат» и прилегающих землях в радиусе 2 км. В зоне карантина установлен ряд ограничений: запрещено лечение животных, посещение территории посторонними лицами, снятие шкур, ввоз и вывоз скота (за исключением вакцинированных животных), проведение ярмарок и отлов диких животных.

Анастасия Фартыгина