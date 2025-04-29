Скончалась известная татарская поэтесса Клара Булатова

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 89 лет ушла из жизни Клара Булатова, народная поэтесса Татарстана и почетный гражданин Альметьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Клара Булатова родилась 18 марта 1936 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района. После окончания Казанского университета в 1969 году она стала преподавателем татарского языка и литературы в сельских школах, активно занимаясь просветительской деятельностью.

Ее поэтическое наследие включает известные сборники: «Язлар алда» («Впереди весна»), «Һәрвакыт янымда» («Всегда со мной»), «Җәйләр җитсә» («Летняя пора») и другие. Она также подготовила детский сборник «Я не трус» в 1994 году.

— Клара Булатова оставила неизгладимый след в истории татарской поэзии. Ее произведения переведены на многие языки мира, став достоянием разных культур, — сообщили в администрации.



Анастасия Фартыгина