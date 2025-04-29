В казанском порту столкнулись два теплохода

Фото: Динар Фатыхов

В Казанском речном порту на реке Волге произошло столкновение с участием трехпалубных теплоходов «Урал» и «Две столицы». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Как сообщили в администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, происшествие случилось при подходе судов к пассажирскому причалу №12.

В результате навала на теплоходе «Две столицы» замяты четыре пиллерса на главной и второй палубах. Пострадавших нет, значимых повреждений не зафиксировано. Причина инцидента уточняется.

Матвей Гавриков