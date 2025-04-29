В Казани планируют повысить зарплаты мэру и его заместителям

Фото: Динар Фатыхов

В Казани рассматривается возможность повышения зарплат муниципальным чиновникам, включая мэра и его заместителей. Соответствующий проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новым предложениям, зарплата мэра Казани может вырасти с 51 тыс. до 56,1 тыс. рублей в месяц. Вознаграждение заместителей мэра повысится с 45,9 до 50,5 тыс. рублей, а секретаря Казгордумы — с 41,3 до 45,4 тыс. рублей. Кроме того, планируется увеличить и ежемесячные денежные поощрения для этих должностей.

предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Например, поощрение мэра может составить 3,53 месячных заработка вместо прежних 3,1, а для первого заместителя — 2,78 в сравнении с 2,4. Подобные изменения также коснутся других муниципальных служащих, которые получат значительно больше.

Напомним, что Татарстан занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) по уровню зарплат. Средняя номинальная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 78 тыс. рублей, что на 22,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.



Анастасия Фартыгина