Более 60% казанских болельщиков хотят заменить тренера во время матчей

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию OLIMPBET, две трети казанских болельщиков испытывают желание взять управление игрой в свои руки — 40% отмечают, что такое желание возникает периодически, 9% хотели бы заменить тренера постоянно, а 19% — редко.

При этом почти половина опрошенных признает, что формально не имеет права командовать тренерами или игроками, однако эмоциональность матчей заставляет их делать замечания и советы вслух.

Чаще всего «наставники» появляются во время просмотра футбола — такой ответ дали 38% респондентов. Среди других популярных видов спорта — хоккей (22%) и смешанные единоборства (10%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто считает, что имеет право давать указания, каждый пятый (22%) объясняет это своей преданностью команде, а 16% уверены, что разбираются в спорте лучше самих тренеров.

Более половины из тех, кто активно комментирует игру, убеждены, что их советы действительно помогают спортсменам. Каждый третий (34%) готов делиться опытом бесплатно, 26% рассчитывают на ежемесячное вознаграждение около 50 тыс. рублей, а 20% — от 50 до 100 тыс.

Только треть респондентов заявила, что готовы выйти на поле и заменить игрока в решающий момент. При этом 52% из них оценивают свой успех как вероятный.

Часто причину поражений фанаты видят в тренерском штабе (30%), самих спортсменах (24%) или внешних обстоятельствах (28%). Лишь 4% признали, что провал может быть связан с их собственной поддержкой.

Напомним, что за местную команду в чемпионате России болеет 61% казанцев. Чаще всего жители столицы Татарстана предпочитают хоккей (52%), треть — футбол и 7% выбирают волейбол.

Матвей Гавриков