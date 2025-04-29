Заболеваемость Covid-19 в Татарстане снизилась на 12,5%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается снижение заболеваемости Covid-19. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила на пресс-конференции, что за 16-ю неделю года зарегистрировано всего 28 случаев заболевания. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Несмотря на положительные тенденции, Авдонина призвала жителей не забывать о мерах профилактики коронавируса.

Также представитель Роспотребнадзора сообщила о завершении эпидемического сезона. Заболеваемость гриппом и ОРВИ также снизилась: показатели были ниже уровня предыдущей недели на 9% и на 31% ниже эпидемического порога. Вирусы гриппа продолжают циркулировать, составляя 76% от всех случаев заболеваний. При этом 71% из них — это грипп типа B.

— Это говорит о том, что завершается сезон, — добавила Авдонина.

Напомним, что Роспотребнадзор информировал о выявлении двух завозных случаев холеры у граждан, вернувшихся из Индии. Распространение заболевания удалось предотвратить.



Анастасия Фартыгина