В Казани на майские праздники ограничат движение электросамокатов

Фото: Реальное время

На майские праздники в Казани введут ограничения для электросамокатов. Об этом сообщил врио начальника УМВД Казани Владимир Ветлугин.

С 1 по 9 мая парковка самокатов будет запрещена, а их передвижение будет ограничено из-за массовых мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы. Кроме того, 9 мая планируется закрыть акваторию реки Казанки для водного транспорта в целях безопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные праздники состоятся на площадях Тысячелетия и Первого мая, в парке Победы, на улице Баумана и Привокзальной площади. Горожанам рекомендуется приходить без больших сумок и лишних вещей, так как вход с самокатами и велосипедами будет запрещен.

Напомним, что с начала сезона пользователи сервисов проката электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» получили более 26 тыс. штрафов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Анастасия Фартыгина