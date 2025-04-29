Татарстан выделит 79 млрд рублей на ремонт дорог, включая 30 млрд на города

Фото: Реальное время

Рекордные 30 млрд рублей для городов

Татарстан впервые в своей истории направит сумму, превышающую 30 млрд рублей, на масштабный ремонт дорожно-уличной сети в городах региона. В Миндортрансе подчеркнули, что эти «беспрецедентные» объемы финансирования стали возможны благодаря усилиям раиса республики Рустама Минниханова.

— Никто [из муниципалитетов], кроме Казани, таких объемов не перерабатывал, — заявил глава ведомства Фарит Ханифов на брифинге в кабмине республики.

Он рассказал, что при утверждении программы Минниханов лично настоял на том, чтобы внимание было уделено поселкам республики.

— Он сказал, чтобы мы в 2025 году посмотрели поселки — казанские и не только. Там, где руки не доходили, потому что мы были заняты большими стройками, — передал слова Минниханова Ханифов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо средств, выделенных на дорожную сеть, в Казани дополнительно 4,3 млрд рублей будет направлено на ремонт дворовых территорий, сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. К этому добавится ремонт двух мостов: по улице Достоевского и Романовского моста на Булаке.

Также, по словам Куляжева, в текущем году будет завершено строительство подземного пешеходного перехода на улице Мавлютова, рядом с поликлиникой №18, который приобрел «печальную известность» в связи с возникшими судебными разбирательствами.

79,2 млрд рублей на ремонт дорог Татарстана

В общей сложности в 2024 году на ремонт и развитие дорожной сети в Татарстане будет направлено 79,2 млрд рублей, из которых 71,3 — выделено из бюджета Татарстана, а семь — из федерального бюджета.



Целевые направления финансирования Сумма, рублей Казанская агломерация 2 млрд Набережночелнинская агломерация 1,4 млрд Нижнекамская агломерация 480 млн Региональные дороги 1,4 млрд Трассы и искусственные сооружения почти 9 млрд

— Сейчас в Татарстане на дороги, помимо тех 80 млрд рублей, о которых мы уже говорили, федеральное правительство выделило еще 36 млрд. Возможно, эта сумма увеличится до 50 млрд. Мы закончим строительство объездной дороги возле села Сокуры и трассы Казань — Екатеринбург, — сообщил Ханифов.

Задача — завершить ремонт дорог к Сабантую

В республике продолжается ремонт и развитие дорог регионального значения. Ключевым проектом является модернизация участка трассы М-7 «Волга», который в будущем станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Об этом рассказала начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Полным ходом идет реконструкция участка с 1061 по 1106 км трассы М-7, соединяющего Набережные Челны с границей Башкирии. За два года дорожники должны расширить проезжую часть с двух до четырех полос. На сегодняшний день готовность объекта составляет 64%, а завершить работы планируется к 30 августа 2025 года. После этого вся трасса М-7 от границы с Чувашией станет четырехполосной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, на 22% выполнены работы на участке трассы Р-239 Казань — Оренбург с 20 по 43 км, в обход села Сокуры. Этот объект также планируют сдать в эксплуатацию уже в этом году.

— В планах — ремонт еще 27 км дорог на трех участках, включая подъезд к Ижевску и Перми от трассы М-7, а также два участка на трассе Казань — Оренбург. Все они будут расширены до четырех полос, а завершение работ намечено на 2026 год, — отметили в ведомстве.

Сейчас дорожники активно работают в Актанышском, Елабужском и Тукаевском районах. В последнем укладку всего дорожного покрытия планируется завершить уже к 30 мая.

— Мы поставили себе задачу — к Сабантую все работы по ремонту региональных и местных дорог завершить, — заявил Мингазов.



Устранят ли последнюю проблемную развязку на выезде из Казани

Планы по строительству разворотных петель на Мамадышском тракте, призванные улучшить транспортную ситуацию на этом направлении, пока отложены, сказал Куляжев.

Ранее предполагалось возвести три разворотные петли: рядом с улицей Озерной поселка Малые Клыки и улицей Дуслык микрорайона Азино-1, неподалеку от улицы Натана Рахлина, поворотов к ЖК «Светлая долина» и «Весна», а также на повороте в поселок Константиновка.

— Проектная документация подготовлена, но источник финансирования пока не определен. В связи с этим строительство вестись в настоящее время не будет, — пояснил замруководителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается дублера через Дербышки, то, по словам чиновника, городские власти прорабатывают варианты софинансирования по аналогии со строительством Вознесенского тракта.

— Дорожная инфраструктура дорогая и не по силам ни республиканскому, ни федеральному бюджетам, — отметил Куляжев, добавив, что сейчас также решается вопрос о первоочередности строительства данного объекта.

Рената Валеева