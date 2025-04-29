В Татарстане привьют более 30 тыс. человек от кори

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют провести вакцинацию от кори для более чем 30 тысяч человек. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, многие жители республики либо имеют только одну прививку, либо вовсе не были вакцинированы. Она подчеркнула: «Во время подчищающей иммунизации можно защититься от кори. Вакцина бесплатная».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего в рамках этой кампании запланировано вакцинировать 31,2 тыс. человек, и на данный момент уже привито 10,4 тыс. татарстанцев.

Стоит уточнить, что с начала года в республике зафиксировано шесть случаев заболевания корью, и большинство из них завозные.

Также представитель Роспотребнадзора сообщила о завершении эпидемического сезона. Заболеваемость гриппом и ОРВИ также снизилась: показатели были ниже уровня предыдущей недели на 9% и на 31% ниже эпидемического порога. Вирусы гриппа продолжают циркулировать, составляя 76% от всех случаев заболеваний. При этом 71% из них — это грипп типа B.

Анастасия Фартыгина