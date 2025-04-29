Молодые водители чаще попадают в ДТП из-за неопытности и нарушений ПДД

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодно в России регистрируется значительное количество дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей, имеющих стаж вождения до двух лет. Согласно данным Госавтоинспекции, основными причинами аварий среди этой категории водителей являются недостаток опыта, нарушение правил дорожного движения и несоблюдение мер безопасности.

Анализ дорожной обстановки показывает, что молодые водители чаще других склонны к превышению скорости, проезду на запрещающий сигнал светофора, несоблюдению дистанции и игнорированию погодных и дорожных условий. Также отмечается высокая степень влияния отвлекающих факторов — таких как использование мобильных телефонов за рулем, разговоры с пассажирами и прослушивание громкой музыки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не менее серьезным фактором остается эмоциональная нестабильность, которая может проявляться в агрессивном вождении, резких маневрах и принятии импульсивных решений. К числу распространенных причин ДТП относится и управление транспортными средствами в состоянии усталости, а также в ночное время суток.

Особую опасность представляет нарушение требований технической эксплуатации автомобилей. Некоторые молодые водители эксплуатируют транспортные средства в неудовлетворительном техническом состоянии, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Госавтоинспекция напоминает: снижение уровня аварийности среди молодых водителей возможно только при строгом соблюдении правил дорожного движения, постепенном накоплении практического опыта и отказе от рискованных действий за рулем. Также рекомендовано ограничить влияние отвлекающих факторов, регулярно проверять состояние автомобиля и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.



Напомним, что с 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Казани проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта.

Матвей Гавриков