Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

Фото: Максим Платонов

В турецкой провинции Анталья автобус с туристами вылетел с трассы и перевернулся в районе теплиц на бульваре Йорук Мустафа Бея. По данным TRT Haber, пострадали не менее 18 российских туристов и водитель. Об этом сообщает «РБК».

По предварительным данным, авария произошла из-за потери управления транспортным средством. Всего в автобусе находились 25 туристов. Следовавший из аэропорта Антальи в отели автобус перевернулся, в результате чего несколько человек получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост туристического потока из России на морские курорты Турции на 10% в летнем сезоне 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Матвей Гавриков