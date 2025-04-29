В Татарстане создали бренд для продвижения туристических мест
В Татарстане появился бренд для продвижения популярных природных и туристических мест — его назвали «Места Татарстана». Об этом рассказал гендиректор Управления природными территориями Марсель Миннуллин.
По его словам, проект станет «глобальным брендом всего локального туризма в республике». Он будет направлен на повышение комфорта и привлекательности природных территорий для туристов, а также на привлечение дополнительных инвестиций в объекты.
Под управление бренда входит более 89 тыс. квадратных метров. В список объектов входят пляж «Камское море», кинопоселок «Семрук», лодочная станция «СапКаяк» на Голубых озерах, Камское Устье и Волжская тропа.
Бренд призван развивать инфраструктуру туристических локаций: проводить мероприятия, открывать новые торговые точки и повышать комфортабельность мест.
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