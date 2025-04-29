91% казанцев считают родителей ответственными за цифровую безопасность детей

Фото: Реальное время

Онлайн-платформа «Авито» и Альянс по защите детей в интернете провели исследование, посвященное вопросам цифровой безопасности детей среди жителей Казани. В ходе опроса выяснилось, что 91% респондентов считают родителей главными ответственными за обучение детей правилам безопасного поведения в Сети. На втором месте по уровню доверия оказались IT-компании, чьими продуктами пользуются дети, а на третьем — школьные учителя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Родители отметили важность участия бизнеса в развитии образовательных проектов, направленных на формирование цифровой грамотности у подростков.

Почти половина родителей (46%) сообщила, что помогают детям совершать покупки и продажи на онлайн-платформах. У 25% детей есть собственные аккаунты, а 26% используют аккаунты родителей. По мнению родителей, такие действия способствуют развитию финансовой грамотности и организационных навыков (51%), навыков общения и переговоров (49%), предпринимательского мышления и креативности (29%), а также критического мышления (14%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Для обеспечения безопасности в Сети большинство родителей в Казани (68%) используют инструменты родительского контроля, 59% активно обсуждают с детьми возможные риски онлайн-общения и способы их избежать, 42% наблюдают за действиями детей в интернете, а 32% ограничивают время, проведенное в Сети. Также 24% родителей записывают детей на специализированные курсы и программы по безопасному использованию цифровых сервисов.

Среди наиболее эффективных форм обучения родители назвали лекции и беседы (64%), видеоролики и мультфильмы (47%), тренинги и мастер-классы (42%) и интерактивные онлайн-игры (42%).

— Совершение сделок в онлайне — сегодня часть повседневной жизни. Растущее поколение все чаще взаимодействует с цифровыми платформами, и важно научить их безопасно общаться, покупать и продавать. Мы рады, что большинство родителей понимают свою роль в этом процессе. Со своей стороны IT-компании внедряют технологии защиты от мошенничества и разрабатывают образовательные проекты, такие как «Цифровой ликбез», «Урок цифры», онлайн-игры «Стражи Авито» и «Миссия безопасность», чтобы доступно объяснить детям основы безопасного поведения в Сети, — отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Также МВД России рекомендует родителям отдавать предпочтение однопользовательским видеоиграм от крупных студий, считая их более безопасным вариантом для детского игрового опыта.

Матвей Гавриков