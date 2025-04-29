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«Автодор» сообщил об ограничении оплаты проезда с «Госуслуг»

13:18, 29.04.2025
«Автодор» сообщил об ограничении оплаты проезда с «Госуслуг»
Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением технических работ временно приостановлен прием оплаты проезда по ЦКАД, М-12 «Восток» и А-289 через портал «Госуслуги».

Как сообщил «Автодор», водителям рекомендуется оплачивать проезд на официальном сайте или воспользоваться другими доступными способами. Информация о возобновлении работы сервиса будет предоставлена дополнительно.

Напомним, что с 22 апреля новая федеральная трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк перешла на платный режим.

Матвей Гавриков

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