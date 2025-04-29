Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области.
По предварительным данным, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и один склад боеприпасов.
Накануне подразделения группировки войск «Запад» также освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.
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