Новости общества

14:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области

13:15, 29.04.2025
Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области.

По предварительным данным, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и один склад боеприпасов.

Накануне подразделения группировки войск «Запад» также освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также