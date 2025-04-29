Объявлен длинный список номинантов премии «Лицей» 2025 года

В этом году на участие поступило 2 028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира

Оргкомитет литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина объявил длинный список IX сезона. В этом году на участие поступило 2 028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира. Из них 1 271 заявка — в номинации «Проза», 757 — в номинации «Поэзия».

В итоговый список вошли 103 автора: 52 — в номинации «Поэзия», 51 — в номинации «Проза». Участники представляют 52 города России и три зарубежные страны — Грузию, Молдавию и Швецию. Самому молодому участнику — 16 лет. Средний возраст номинантов — 28 лет.

Эксперты премии заявили, что отбор оказался сложным. По их словам, уровень работ был высоким, и многие достойные тексты остались за пределами списка. Отмечено разнообразие жанров, тематик и географии участников. Эксперты также обратили внимание на интерес молодых поэтов к частной жизни, внутреннему миру и личному опыту. В прозе, по их словам, ощутим интерес к постсоветской реальности, автофикшну и альтернативной истории.

Номинация «Проза»:

Дарья Абрамова (Магадан) «Время вернувшихся чаек»;

Мария Аксенова (Екатеринбург) «Дитя леса»;

Екатерина Алехина (Ростов-на-Дону) «Богу Богово»;

Елена Антипова (Нижний Новгород) «Наследство»;

Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия»;

Анна Баснер (Москва) «Последний лист»;

Руфь Гринько (Стокгольм, Швеция) «Комната утешения»;

Рецензию на книгу Руфь Гринько «Комната утешения» читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ольга Гусева (Тверь) «Погружение»;

Александр Демченко (Курск) «Рубите темные аллеи»;

Александр Димчогло (Кишинев, Молдавия) «Возвращение»;

Ирина Дюгаева (Санкт-Петербург) «Миф о подавлении»;

Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская обл.) «Марфа строила дом»;

Дарья Золотова (Екатеринбург) «Ночь между июлем и августом»;

Роман Игнатьев (Тверь) «Ихор»;

Михаил Кайдаш (Донецк) «Ауспиции»;

Никита Калашников (Тюмень) «Встречи»;

Николай Канунников (Тула) «География родины»;

Алена Кирсанова (Тбилиси, Грузия) «Ручная кладь»;

Ирина Крупина (Москва) «Мы очень стараемся»;

Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки»;

Анна Лужбина (Москва) «Крууга»;

Елизавета Макаревич (Одинцово) «Собачьи дни»;

Полина Максимова (Санкт-Петербург) «Плавучие гнезда»;

Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку»;

Ульяна Малюшова (с.Октябрьское, Челябинская обл.) «Опенок»;

Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной»;

Марина Михайлова (Ульяновск) «Реку перейти»;

Айдар Мустафин (Ульяновск) «Здравствуй, Витя»;

Василий Нацентов (Воронеж) «Сверчок утешенья»;

Reigon Nort (пос. Февральское, Калининградская обл.) «Душа синтетика»;

Женя Озерная (Воронеж) «Забери меня, мама»;

Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка»;

Ксения Панова (Санкт-Петербург) «Накипь»;

Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград»;

Павел Пономарев (Пушкаро-Кладбищенская слобода, Липецкая обл.) «Ныне и присно»;

Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская обл.) «ДК Железнодорожников»;

Маргарита Ронжина (Екатеринбург) «Непокои»;

Вова Рубашкин (Калининград) «Сказки для грустных»;

Артемий Русов (д.Дударева, Тюменская обл.) «Три года осени»;

Мария Самтенко (Уфа) «Дохлый таксидермист»;

Александр Сараев (Череповец) «Не в свое время»;

Алена Селютина (Новосибирск) «А леса у нас тихие»;

Диана Сенникова (Киров) «Зимовье»;

Ольга Сергеева (Саратов) «Ничего, кроме правды»;

Максим Симбирев (Саратов) «Забытье»;

Дарина Стрельченко (Москва) «Все очень плохо, мой светик»;

Писательницы Надя Сова, Екатерина Звонцова и Дарина Стрельченко. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Клим Уваров (Санкт-Петербург) «Сердоболь»;

Татьяна Федоркова (Санкт-Петербург) «Кумоха»;

Татьяна Филатова (Ульяновск) «Между Казанью и Самарой»;

Ксения Чижикова (Дубна) «Обычная история»;

Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники».

Длинный список в номинации «Поэзия» можно посмотреть на сайте премии. Финалистов сезона объявят 13 мая. Победителей назовут 6 июня на главной сцене Книжного фестиваля «Красная площадь» в день рождения Александра Пушкина. Тогда же станет известен состав жюри.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году. Она присуждается молодым авторам за произведения на русском языке. В каждой номинации предусмотрено три приза: 1,2 млн рублей — за первое место, 700 тыс. рублей — за второе и 500 тыс. рублей — за третье. Отдельная награда — «Выбор книжных блогеров» от Rideró — вручается по итогам голосования блогерского жюри.

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Екатерина Петрова