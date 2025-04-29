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Объявлен длинный список номинантов премии «Лицей» 2025 года

19:09, 29.04.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В этом году на участие поступило 2 028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира

Объявлен длинный список номинантов премии «Лицей» 2025 года
Фото: Kimberly Farmer на Unsplash

Оргкомитет литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина объявил длинный список IX сезона. В этом году на участие поступило 2 028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира. Из них 1 271 заявка — в номинации «Проза», 757 — в номинации «Поэзия».

В итоговый список вошли 103 автора: 52 — в номинации «Поэзия», 51 — в номинации «Проза». Участники представляют 52 города России и три зарубежные страны — Грузию, Молдавию и Швецию. Самому молодому участнику — 16 лет. Средний возраст номинантов — 28 лет.

Эксперты премии заявили, что отбор оказался сложным. По их словам, уровень работ был высоким, и многие достойные тексты остались за пределами списка. Отмечено разнообразие жанров, тематик и географии участников. Эксперты также обратили внимание на интерес молодых поэтов к частной жизни, внутреннему миру и личному опыту. В прозе, по их словам, ощутим интерес к постсоветской реальности, автофикшну и альтернативной истории.

Номинация «Проза»:

  • Дарья Абрамова (Магадан) «Время вернувшихся чаек»;
  • Мария Аксенова (Екатеринбург) «Дитя леса»;
  • Екатерина Алехина (Ростов-на-Дону) «Богу Богово»;
  • Елена Антипова (Нижний Новгород) «Наследство»;
  • Анна Бабина (Санкт-Петербург) «Знаки безразличия»;
  • Анна Баснер (Москва) «Последний лист»;
  • Руфь Гринько (Стокгольм, Швеция) «Комната утешения»;

Рецензию на книгу Руфь Гринько «Комната утешения» читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru
  • Ольга Гусева (Тверь) «Погружение»;
  • Александр Демченко (Курск) «Рубите темные аллеи»;
  • Александр Димчогло (Кишинев, Молдавия) «Возвращение»;
  • Ирина Дюгаева (Санкт-Петербург) «Миф о подавлении»;
  • Варвара Заборцева (Пинега, Архангельская обл.) «Марфа строила дом»;
  • Дарья Золотова (Екатеринбург) «Ночь между июлем и августом»;
  • Роман Игнатьев (Тверь) «Ихор»;
  • Михаил Кайдаш (Донецк) «Ауспиции»;
  • Никита Калашников (Тюмень) «Встречи»;
  • Николай Канунников (Тула) «География родины»;
  • Алена Кирсанова (Тбилиси, Грузия) «Ручная кладь»;
  • Ирина Крупина (Москва) «Мы очень стараемся»;
  • Лев Кузьминский (Москва) «Дневник невидимки»;
  • Анна Лужбина (Москва) «Крууга»;
  • Елизавета Макаревич (Одинцово) «Собачьи дни»;
  • Полина Максимова (Санкт-Петербург) «Плавучие гнезда»;
  • Ангелина Малюгина (Москва) «Вася включил китайскую народную музыку»;
  • Ульяна Малюшова (с.Октябрьское, Челябинская обл.) «Опенок»;
  • Алина Митрофанова (Санкт-Петербург) «Когда я была женщиной»;
  • Марина Михайлова (Ульяновск) «Реку перейти»;
  • Айдар Мустафин (Ульяновск) «Здравствуй, Витя»;
  • Василий Нацентов (Воронеж) «Сверчок утешенья»;
  • Reigon Nort (пос. Февральское, Калининградская обл.) «Душа синтетика»;
  • Женя Озерная (Воронеж) «Забери меня, мама»;
  • Светлана Павлова (Москва) «Сценаристка»;
  • Ксения Панова (Санкт-Петербург) «Накипь»;
  • Илья Подковенко (Иркутск) «Вост-Сибирград»;
  • Павел Пономарев (Пушкаро-Кладбищенская слобода, Липецкая обл.) «Ныне и присно»;
  • Ирина Родионова (Новотроицк, Оренбургская обл.) «ДК Железнодорожников»;
  • Маргарита Ронжина (Екатеринбург) «Непокои»;
  • Вова Рубашкин (Калининград) «Сказки для грустных»;
  • Артемий Русов (д.Дударева, Тюменская обл.) «Три года осени»;
  • Мария Самтенко (Уфа) «Дохлый таксидермист»;
  • Александр Сараев (Череповец) «Не в свое время»;
  • Алена Селютина (Новосибирск) «А леса у нас тихие»;
  • Диана Сенникова (Киров) «Зимовье»;
  • Ольга Сергеева (Саратов) «Ничего, кроме правды»;
  • Максим Симбирев (Саратов) «Забытье»;
  • Дарина Стрельченко (Москва) «Все очень плохо, мой светик»;
Писательницы Надя Сова, Екатерина Звонцова и Дарина Стрельченко. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru
  • Клим Уваров (Санкт-Петербург) «Сердоболь»;
  • Татьяна Федоркова (Санкт-Петербург) «Кумоха»;
  • Татьяна Филатова (Ульяновск) «Между Казанью и Самарой»;
  • Ксения Чижикова (Дубна) «Обычная история»;
  • Юлия Шляпникова (Казань) «Наличники».

Длинный список в номинации «Поэзия» можно посмотреть на сайте премии. Финалистов сезона объявят 13 мая. Победителей назовут 6 июня на главной сцене Книжного фестиваля «Красная площадь» в день рождения Александра Пушкина. Тогда же станет известен состав жюри.

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году. Она присуждается молодым авторам за произведения на русском языке. В каждой номинации предусмотрено три приза: 1,2 млн рублей — за первое место, 700 тыс. рублей — за второе и 500 тыс. рублей — за третье. Отдельная награда — «Выбор книжных блогеров» от Rideró — вручается по итогам голосования блогерского жюри.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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