Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения теплоходов

Фото: Михаил Захаров

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения двух пассажирских теплоходов — «Урал» и «Две столицы» — у 12-го причала речного порта Казани. Инцидент произошел 29 апреля 2025 года днем на реке Волге.

В результате происшествия повреждены леерные ограждения на теплоходе «Две столицы». Пострадавших нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством помощника Татарского транспортного прокурора. Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности судовождения. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, что сегодня в казанском речном порту на реке Волге произошло столкновение с участием трехпалубных теплоходов «Урал» и «Две столицы».

Матвей Гавриков