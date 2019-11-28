Эмиль Зиядинов: «Не допустил бы депортации крымско-татарского народа»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 3-я
Эмиль Зиядинов родился в Феодосии, окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины», там же изучал экономику, потом ушел в частный бизнес. Азы муниципального управления он осваивал в Казанском инновационном университете имени В. Тимирясова. В 2014 году впервые поступил на госслужбу, заведовал отделом контроля за исполнением законодательства на транспорте Минтранса Республики Крым. Своими взглядами на жизнь и на то, чем можно пожертвовать ради блага общества, он поделился в спецпроекте «Реального времени».
Эмиль Зиядинов, 36 лет, заместитель гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Республику Крым, город Симферополь.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я не допустил бы незаконной депортации крымско-татарского народа из Крыма. Указом президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. №268 наш народ реабилитирован, но, если бы была возможность переписать историю, я сделал бы именно это.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей
— Принцип воспитания личным примером; честность; максимальная открытость и дружба.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Героизм поступков проявляется только в критической ситуации, только тогда можно оценить максимальную степень героизма поступка. Но мне очень бы не хотелось возникновения таких ситуаций, при которых бы люди вынуждены были проявлять героизм ради своей страны. В мирное время такими поступками являются патриотическое воспитание детей, ежедневный труд на благо развития страны или постоянное несение службы. Ради страны я могу пожертвовать своим личным благом, но не благом других людей.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Участие в конкурсе «Лидеры России».
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Пример, который показывает В.В. Путин в развитии страны и отстаивании национальных интересов.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Такие условия существуют, но их надо рассматривать индивидуально. Если это ограждение выхода из частного дома на территорию автовокзала ради транспортной безопасности или перенос привычной остановки общественного транспорта на 200 метров ради расширения автодороги, тогда я считаю это допустимым. А если в виде такой жертвы предполагается лишение прав и свобод людей, тогда нет.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый: История Сингапура (1965—2000)», Генри Форд «Моя жизнь. Мои достижения», Дэйв Логан, Хэли Фишер-Райт и Джон Кинг «Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры», Платон «Государство».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Какие приоритеты сейчас существуют в современном развитии нашего города? Почему именно эти?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир, в котором существуют равные возможности для реализации у всех людей и в котором сильные и богатые поддерживают слабых и бедных.
- Что такое истина для вас?
— Это то, что является правдой по моему мнению, и то, что одновременно подтверждено моим личным опытом или опытом людей, которым я доверяю.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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