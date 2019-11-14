Казанский многоцелевой вертолет Ми-38 летит на премьеру в Эмираты

От успеха машины зависит будущее КВЗ, но легкой победы у него не будет, предупреждают независимые эксперты

Фото: Александр Третьяков

Мировую премьеру тяжелого гражданского вертолета Ми-38 готовят на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Эта ведущая международная выставка индустрии аэрокосмических и авиашоу — один из самых быстрорастущих авиасалонов в мире. Вопреки ожиданиям, казанский Ми-38 не станут «облицовывать» в стилистике Aurus, как это было сделано на российской презентации «Ансата», а сам новейший вертолет оснастят отечественными двигателями ТВ7-117В вместо американских Pratt & Whitney, подтвердили в пресс-службе КВЗ. От того, как на показах «выстрелит» машина для арабских и китайских потенциальных заказчиков, зависят экспортные перспективы казанского завода, отмечают независимые эксперты в беседе с «Реальным временем».

Ми-38 выходит на мировую премьеру без Aurus

На Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 впервые представят новейший гражданский вертолет Ми-38 производства Казанского вертолетного завода, сообщила сегодня пресс-служба холдинга «Вертолеты России». Мировая премьера долгожданного вертолета КВЗ пройдет на территории транспортно-логистического комплекса Dubai World Central, где будет развернута экспозиция с новинками и проходит традиционное авиашоу. Ожидается, что здесь представят многоцелевые истребители и авиалайнеры из разных стран мира.

«Вертолеты России» представят Ми-38, относящийся к классу тяжелых машин, с салоном повышенной комфортности, то есть в VIP-комплектации. Интересно, что на премьере решили не прибегать к нашумевшему маркетинговому ходу — «облицовывать» интерьер Ми-38 в брендовой стилистике Aurus, как это сделали на российской презентации «Ансата» на Международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

В пресс-службе холдинга лаконично опровергли предположения о том, что «арабская» версия Ми-38 может воспроизвести интерьер Aurus. В какой «ливрее» будет машина и каким образом выполнен интерьер ее VIP-салона, держится в секрете. «При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта», — уточнили в «Вертолетах России».

На премьере решили не прибегать к нашумевшему маркетинговому ходу — «облицовывать» интерьер Ми-38 в брендовой стилистике Aurus, как это сделали на российской презентации «Ансата» на Международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото kremlin.ru

На российской тяге

Новейший вертолет оснастят отечественными двигателями ТВ7-117В вместо американских Pratt & Whitney, с которыми изначально проектировался вертолет, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ. Отмечая технические достоинства нового вертолета, в «Вертолетах России» указывают, что «вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их «задним» расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины». Кроме того, конкурентным преимуществом Ми-38 является его стоимость, выгодно отличающаяся от иностранных аналогов в данном классе вертолетов, подчеркивает производитель.

Разработка проекта Ми-38 осуществлялась на федеральные средства. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы финансировались Минпромторгом России, — поясняют представители «Вертолетов России», но не называют общую сумму затрат.

— Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности, — отмечал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности, — считает Денис Мантуров. Фото kremlin.ru

Вместе с «Ансатом»: оба вертолета покажут себя в небе над ОАЭ

Выставочная программа Ми-38 предусматривает, что вертолет будет не только демонстрироваться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России», но и примет участие в летных показах.

— Dubai Airshow станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, — заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Кроме того, КВЗ представит уже известный на мировом рынке легкий вертолет «Ансат». Вслед за европейским дебютом в Ле Бурже он будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Машина также примет участие в летной программе выставки. Включение в экспозицию «Ансата» объясняется тем, что в ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности.

От успеха Ми-38 зависит судьба КВЗ

Что принесет ближневосточный авиасалон КВЗ? Стоит ли ожидать подписания экспортных контрактов? В «Вертолетах России» предпочитают не раскрывать задумки раньше времени. В пресс-службе КВЗ сообщили, что на авиасалоне планируется обсудить перспективы экспортных поставок с потенциальными заказчиками, которые увидят российские разработки не в макете, а в небе.

— От кого стоит ожидать интереса к этой машине? Здесь не нужно гадать: это все те же Китай, Индия, Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и даже СНГ. Как мы помним, изначально Ми-38 проектировался с двигателями Pratt & Whitney. Безусловно, если бы он выходил на мировой рынок с этими двигателями, то его было бы проще принять (этому помешали санкции, — прим. авт.), — отметил в беседе с «Реальным временем» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Независимые эксперты прямо говорят, что от успеха на Dubai Airshow 2019 зависит будущее КВЗ. Фото Максима Платонова

По его мнению, ОАЭ была выбрана в качестве места для мировой премьеры Ми-38 потому, что эта страна готова к совместным высокотехнологичным проектам с Россией. «Назревают договоренности о совместном производстве, и если допустить, что возможно договориться об СП для производства Ми-38 в ОАЭ, то можно будет снять вопрос по двигателю. И тогда машина становится более привлекательной для зарубежного покупателя», — отмечает он. С отечественными двигателями Ми-38 будет востребован у российских заказчиков.

— Для машин VIP-класса рыночная ниша узкая и конкуренция достаточно высокая. Объем измеряется единицами. Пробиться будет трудно, — уверен старший научный сотрудник Академии им. Жуковского Евгений Матвеев. — Борьба в этой нише идет не по летно-техническим характеристикам, не по стоимостным параметрам, так как машина и так дорогая. Решающим фактором будут политические мотивы. Эта машина предназначена для первых лиц, глав государств, поэтому многое будет зависеть от политического веса страны-производителя. Где есть пророссийские настроения — там есть наша ниша.

Вместе с тем независимые эксперты прямо говорят, что от успеха на Dubai Airshow 2019 зависит будущее КВЗ. «Для КВЗ успех Ми-38 — это вопрос выживания, — отмечает Андрей Фролов. — Ни «Ансат», ни другие варианты новых типов вертолетов полностью не решают вопрос загрузки КВЗ. Остается неподписанным индийский контракт стоимостью $1 миллиард. Усугубляется проблема тем, что у КВЗ, в отличие от Улан-Удэнского авиазавода, нет обновленного облика ходовых машин, а ресурсы Ми-17 на исходе».

