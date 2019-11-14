Казанский многоцелевой вертолет Ми-38 летит на премьеру в Эмираты
От успеха машины зависит будущее КВЗ, но легкой победы у него не будет, предупреждают независимые эксперты
Мировую премьеру тяжелого гражданского вертолета Ми-38 готовят на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Эта ведущая международная выставка индустрии аэрокосмических и авиашоу — один из самых быстрорастущих авиасалонов в мире. Вопреки ожиданиям, казанский Ми-38 не станут «облицовывать» в стилистике Aurus, как это было сделано на российской презентации «Ансата», а сам новейший вертолет оснастят отечественными двигателями ТВ7-117В вместо американских Pratt & Whitney, подтвердили в пресс-службе КВЗ. От того, как на показах «выстрелит» машина для арабских и китайских потенциальных заказчиков, зависят экспортные перспективы казанского завода, отмечают независимые эксперты в беседе с «Реальным временем».
Ми-38 выходит на мировую премьеру без Aurus
На Международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 впервые представят новейший гражданский вертолет Ми-38 производства Казанского вертолетного завода, сообщила сегодня пресс-служба холдинга «Вертолеты России». Мировая премьера долгожданного вертолета КВЗ пройдет на территории транспортно-логистического комплекса Dubai World Central, где будет развернута экспозиция с новинками и проходит традиционное авиашоу. Ожидается, что здесь представят многоцелевые истребители и авиалайнеры из разных стран мира.
«Вертолеты России» представят Ми-38, относящийся к классу тяжелых машин, с салоном повышенной комфортности, то есть в VIP-комплектации. Интересно, что на премьере решили не прибегать к нашумевшему маркетинговому ходу — «облицовывать» интерьер Ми-38 в брендовой стилистике Aurus, как это сделали на российской презентации «Ансата» на Международном авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
В пресс-службе холдинга лаконично опровергли предположения о том, что «арабская» версия Ми-38 может воспроизвести интерьер Aurus. В какой «ливрее» будет машина и каким образом выполнен интерьер ее VIP-салона, держится в секрете. «При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта», — уточнили в «Вертолетах России».
На российской тяге
Новейший вертолет оснастят отечественными двигателями ТВ7-117В вместо американских Pratt & Whitney, с которыми изначально проектировался вертолет, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе КВЗ. Отмечая технические достоинства нового вертолета, в «Вертолетах России» указывают, что «вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их «задним» расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины». Кроме того, конкурентным преимуществом Ми-38 является его стоимость, выгодно отличающаяся от иностранных аналогов в данном классе вертолетов, подчеркивает производитель.
Разработка проекта Ми-38 осуществлялась на федеральные средства. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы финансировались Минпромторгом России, — поясняют представители «Вертолетов России», но не называют общую сумму затрат.
— Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности, — отмечал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Вместе с «Ансатом»: оба вертолета покажут себя в небе над ОАЭ
Выставочная программа Ми-38 предусматривает, что вертолет будет не только демонстрироваться на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России», но и примет участие в летных показах.
— Dubai Airshow станет первой зарубежной площадкой, где мы продемонстрируем новейший Ми-38, так что мы можем говорить о мировой премьере этой машины, — заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
Кроме того, КВЗ представит уже известный на мировом рынке легкий вертолет «Ансат». Вслед за европейским дебютом в Ле Бурже он будет впервые представлен на Ближнем Востоке. Машина также примет участие в летной программе выставки. Включение в экспозицию «Ансата» объясняется тем, что в ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности.
От успеха Ми-38 зависит судьба КВЗ
Что принесет ближневосточный авиасалон КВЗ? Стоит ли ожидать подписания экспортных контрактов? В «Вертолетах России» предпочитают не раскрывать задумки раньше времени. В пресс-службе КВЗ сообщили, что на авиасалоне планируется обсудить перспективы экспортных поставок с потенциальными заказчиками, которые увидят российские разработки не в макете, а в небе.
— От кого стоит ожидать интереса к этой машине? Здесь не нужно гадать: это все те же Китай, Индия, Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии и даже СНГ. Как мы помним, изначально Ми-38 проектировался с двигателями Pratt & Whitney. Безусловно, если бы он выходил на мировой рынок с этими двигателями, то его было бы проще принять (этому помешали санкции, — прим. авт.), — отметил в беседе с «Реальным временем» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
По его мнению, ОАЭ была выбрана в качестве места для мировой премьеры Ми-38 потому, что эта страна готова к совместным высокотехнологичным проектам с Россией. «Назревают договоренности о совместном производстве, и если допустить, что возможно договориться об СП для производства Ми-38 в ОАЭ, то можно будет снять вопрос по двигателю. И тогда машина становится более привлекательной для зарубежного покупателя», — отмечает он. С отечественными двигателями Ми-38 будет востребован у российских заказчиков.
— Для машин VIP-класса рыночная ниша узкая и конкуренция достаточно высокая. Объем измеряется единицами. Пробиться будет трудно, — уверен старший научный сотрудник Академии им. Жуковского Евгений Матвеев. — Борьба в этой нише идет не по летно-техническим характеристикам, не по стоимостным параметрам, так как машина и так дорогая. Решающим фактором будут политические мотивы. Эта машина предназначена для первых лиц, глав государств, поэтому многое будет зависеть от политического веса страны-производителя. Где есть пророссийские настроения — там есть наша ниша.
Вместе с тем независимые эксперты прямо говорят, что от успеха на Dubai Airshow 2019 зависит будущее КВЗ. «Для КВЗ успех Ми-38 — это вопрос выживания, — отмечает Андрей Фролов. — Ни «Ансат», ни другие варианты новых типов вертолетов полностью не решают вопрос загрузки КВЗ. Остается неподписанным индийский контракт стоимостью $1 миллиард. Усугубляется проблема тем, что у КВЗ, в отличие от Улан-Удэнского авиазавода, нет обновленного облика ходовых машин, а ресурсы Ми-17 на исходе».
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