«Говорить о том, что мы полностью искоренили коррупцию, не приходится»

Пока в Казани подводили итоги антикоррупционных проверок чиновников, экс-депутат Надыр Хайруллин получил УДО

В Татарстане с начала года шесть чиновников досрочно освободили свои посты после проверок на коррупцию — сообщили сегодня на брифинге в Казани. При изучении деклараций о доходах госслужащих в 190 случаях из 276 выявили сокрытие денежных счетов и имущества. При этом проверяли народных слуг в 2,5 раза меньше, чем в прошлые годы. В Управлении президента РТ по вопросам антикоррупционной политики объяснили это уменьшение числа проверок повышением их качества. Промежуточный отчет по итогам работы первых девяти месяцев 2019 года представил главный советник отдела антикоррупционных проверок Салават Рахимов.

Минус шесть чиновников



За первые девять месяцев 2019 года шесть татарстанских чиновников были досрочно освобождены от своих полномочий после антикоррупционных проверок. С января их было проведено 44. При этом причинами послужили не столько подозрения во взяточничестве, сколько некорректное предоставление сведений о доходах или неурегулирование конфликта интересов. Об этом в ходе брифинга сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Проверки руководящего состава республиканских министерств, по словам специалиста, случаев нарушений не выявили.

Помимо этого, в органах госвласти и местного самоуправления с начала 2019 года было проведено 276 проверок сведений о доходах, а по результатам 190 из них, по данным надзорного органа, были установлены факты предоставления неполных сведений. Фамилий проштрафившихся чиновников, а также ведомства, в которых чаще всего фиксировались случаи коррупционных нарушений, Рахимов не назвал, подчеркнув, что более подробный отчет по итогам девяти месяцев 2019-го управление представит на отчетной коллегии 26 ноября.

За последние несколько дней стало известно о движении сразу нескольких коррупционных дел в отношении татарстанских чиновников. Причем «особенно урожайным» оказалось сегодняшнее утро. Так, прокуратура сообщила о вступлении в силу приговора по делу экс-заместителя главы Рыбно-Слободского района Ильнура Ибрагимова. Чиновник был осужден за коррупционные преступления (превышение и злоупотребление должностными полномочиями, подлог) и свою вину признал полностью. Районный суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Известно, что было доказано как минимум два факта: в 2017 году Ибрагимов распорядился выделить 40 тысяч рублей на покупку насоса для Русско-Ошнякского сельского поселения, 38 тысяч из которых присвоил, а тремя годами ранее, в 2014-м, заключил от лица исполкома района фиктивный договор с транспортной компанией, на чей счет власти перевели порядка 70 тысяч рублей. В реальности же деньги ушли на оплату личного долга Ибрагимова перед бизнесменом.

Интересная деталь — в приговоре, опубликованном на сайте Рыбно-Слободского районного суда, сумма уголовного штрафа Ибрагимову вымарана, зато прописано, что ему предоставляется рассрочка по оплате. Как удалось выяснить «Реальному времени», судья разрешил бывшему замглавы погашать штраф до 1 апреля 2020 года и даже установил график погашения в пять этапов. Первые 30 тысяч нужно заплатить до 1 декабря. Такое решение, согласно материалам дела, суд принял «с учетом имущественного положения подсудимого».

Сегодня же Верховный суд Татарстана утвердил решение об условно-досрочном освобождении осужденного экс-депутата Казгордумы и бизнесмена Надыра Хайруллина. На старте расследования его обвиняли в коррупции, однако позже наказали 3,5 года колонии за мошенническое хищение 24 млн рублей у строителей таунхаусов. Приговор был вынесен в октябре 2018-го, в июле этого года ВИП-осужденный подал на УДО и в сентябре Пестречинский райсуд вынес решение в его пользу. Потерпевший возражал, ссылаясь на то, что Хайруллин не предпринимал попыток погашать ущерб. С учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом срок наказания бывшего депутата заканчивался в августе 2020-го. По данным УФСИН по РТ, документы из Верховного суда по этому досрочнику пока не поступили.

В августе апелляционная инстанция поправила приговор бывшего сити-менеджера Чистополя Александра Заиконникова, который в начале года признался в получении взяток на 880 тысяч рублей от фирмы-получателя муниципальных контрактов. Чистопольский суд счел часть полученных сумм провокацией оперативных служб, однако Верховный суд РТ с этим не согласился. Наказание Заиконникова по приговору осталось неизменным — 4 года колонии строгого режима. Еще в горсуде прокурор просил для управленца 8 лет колонии строгого режима со штрафом 22 млн рублей. Однако суд снизил размер полученного на треть и назначил наказание ниже низшего предела.

1 ноября в Бугульминский горсуд ушло уголовное дело 64-летнего экс-главы района Ильдуса Касымова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки на 2,7 млн рублей. Деньги, по версии следствия, Касымов получил от победительницы двух тендеров на поставку фонтанного оборудования. Причем оба муниципальных контракта выполнялись лишь на бумаге. Впрочем, вину экс-глава не признает.

В 2,5 раза уменьшилось число коррупционных проверок деклараций о доходах чиновников

В Татарстане в этом году возбудили более 700 уголовных дел по фактам коррупции. Из них 50% дошли до суда, и по 30% были вынесены обвинительные приговоры, такие данные на минувшей неделе озвучивал судья Верховного суда РТ Ирек Ибрагимов. Одним из самых эффективных методов борьбы с коррупцией он назвал жесткий контроль за декларациями о доходах и расходах чиновников.

Тем временем, по данным, озвученным сегодня в ходе брифинга Салаватом Рахимовым, в сравнении с первыми девятью месяцами 2018 года в текущем, 2019 году можно наблюдать кратное снижение всех коррупционных проверок в органах госвласти и местного самоуправления. Если в прошлом году было проведено 717 проверок сведений о доходах, в этом — всего 276, то есть их количество уменьшилось в 2,5 раза.

— Можно сказать, что связано с тем, что сейчас уже проверки не проводятся просто, чтобы провести. Мы с вами говорим об определенного рода совершенствовании, улучшении качества проведенных проверок, — заявил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

В прошлом году, по словам спикера, только в ходе 175 проверок были обнаружены нарушения — факты предоставления неполных либо некорректных сведений, то в 2019-м в ходе 276 проверок было выявлено 190 нарушений.

— То есть в прошлом году у нас каждая четвертая проверка выявляла предоставление неполных или недостоверных сведений, то за девять месяцев текущего года у нас две из трех проверок заканчиваются тем, что выявляется представление неполных или недостоверных сведений. В основном это связано с неуказанием тех или иных счетов, в том числе бывают технические ошибки, неуказание имущества, случаи бывают абсолютно разные, — добавил Рахимов.

Кроме уменьшения проверок сведений о доходах, снижается и количество проверок соблюдения требований антикоррупционного законодательства — урегулирования конфликта интересов. В органах госвласти и местного самоуправления с начала 2019 года были проведены 44 такие проверки — в восьми случаях, по информации управления, были установлены нарушения законодательства, при этом в пяти случаях чиновники были привлечены к ответственности.

«Мы достаточно самокритичны и прекрасно понимаем, что проблем еще много»

Опросы по изучению общественного мнения на сегодняшний день показывают, что коррупция в топе главных проблем, волнующих россиян, стоит не на первом месте, заявил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. В последние три года порядка 8—9% респондентов сталкивались с коррупционными проявлениями, по данным 2010—2011 годов, в коррупционную ситуацию попадал каждый пятый опрошенный — порядка 21%.

— Если исходить из этого, то мы можем говорить, что ситуация улучшилась, но примеры, которые будут озвучиваться министерствами 26 ноября, судебные решения, которые выносятся и в Набережных Челнах, и в Казани, соответствующие обвинительные решения судебных органов показывают то, что проблема имеет место. Говорить о том, что мы с вами ее полностью искоренили, не приходится. Во всех направлениях мы с вами можем наблюдать коррупционные риски. Мы достаточно самокритичны и прекрасно понимаем, что проблем еще достаточно много. И заявлять о том, что все стало лучше, несмотря на определенные цифры, мы не можем, — резюмировал Салават Рахимов.