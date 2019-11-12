В Татарстане бывший заместитель главы района получил штраф за присвоение денег

В Рыбно-слободском районе Татарстана суд вынес наказание бывшему заместителю главы района. За присвоение денег, служебный подлог и превышение полномочий муниципальный чиновник получил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Как установила прокуратура РТ, в 2017 году мужчина, будучи заместителем главы муниципального района и одновременно председателем комиссии по распределению обращений о выделении средств из резервного фонда районного исполкома, распорядился выделить 40 тысяч рублей на приобретение глубинного насоса. Из этой суммы на приобретение техники было направлено лишь две тысячи рублей. Остальные 38 тысяч чиновник присвоил.

Кроме этого, ведомство выяснило, что еще в 2014 году, исполняя обязанности главы Урахчинского сельского поселения, заключил с местным предпринимателем фиктивный договор, якобы за оказанные транспортные услуги. На счет перевозчика были переведены 73 тысячи рублей бюджетных средств — таким образом чиновник рассчитался по личным долгам.

Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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