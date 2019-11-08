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В Татарстане в этом году возбудили более 700 коррупционных уголовных дел — видео

20:21, 08.11.2019
В Татарстане в этом году возбудили более 700 коррупционных уголовных дел — видео
Фото: скриншот

В Татарстане в этом году возбудили более 700 уголовных дел по фактам коррупции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Из них 50% дошли до суда и по 30% были вынесены обвинительные приговоры.

«Это [коррупция] от природы человека исходит. Все хотят жить лучше, кушать слаще. Вопрос лишь в том, насколько общество вместе с государством способно ее обуздать», — сказал судья Верховного суда РТ Ирек Ибрагимов.

Одним из самых эффективных методов борьбы с коррупцией эксперты назвали жесткий контроль за декларациями чиновников.

«Выявляется огромное количество нарушений [в декларациях], принимается очень много мер реагирования. Раньше чиновники и должностные лица очень формально и нехотя относились к заполнению деклараций», — сказал первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин.

Ранее в Казани утвердили новую программу реализации антикоррупционной политики на 2019—2022 годы.

Происшествия Татарстан
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