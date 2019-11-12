В 2,5 раза уменьшилось число коррупционных проверок органов власти Татарстана

По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года в текущем, 2019, году можно наблюдать кратно снижение всех коррупционных проверок в органах госвласти и местного самоуправления. В прошлом году было проведено 717 проверок сведений о доходах, в этом — 276.



«Это связано с тем, что сейчас уже проверки не проводятся просто чтобы провести. Мы с вами говорим об определенного рода совершенствовании, улучшении качества проведенных проверок», — заявил на брифинге главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



В прошлом году, по словам спикера, только в 175 проверках были обнаружены нарушения — факты предоставления неполных либо некорректных сведений, то в 2019-м: из 276 проверок 190 нарушений.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уволили шесть чиновников из-за коррупционных нарушений.