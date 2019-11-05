Нервы и стычки в волжском дерби. Но опять нули на табло

Очередная безголевая ничья казанского клуба

В этом календарном году «Рубин» и «Крылья Советов» играют исключительно по праздникам. В концовке прошлого сезона команды встречались в Самаре 12 апреля, в День космонавтики, и выдали довольно интересную игру, закончившуюся лучшим голом чемпионата в исполнении Антона Зиньковского. Накануне команды закрывали первый круг нынешнего сезона на «Самара Арене» в День народного единства, и к этой встрече хозяева подготовились основательно. И даже следующая игра этих команд теперь состоится в Казани в женский праздник, 8 марта, в 2020 году. О том, как «Крылья» и «Рубин» сыграли довольно событийный матч с двумя абсолютно разными таймами, — в репортаже «Реального времени» из Самары.

«Целуй ромб или умри»

Самара встретила «Рубин» солнечной, но ветреной погодой и праздничной атмосферой. У входов в «Самара Арену» всех болельщиков ждала полевая кухня. Детям бесплатно раздавали сахарную вату. Играл духовой оркестр, работала мини-футбольная площадка, а на 19-й и 29-й минутах встречи всем зрителям раздали российский триколор, который необходимо было поднять вверх в честь Дня народного единства. При объявлении составов команд диктор называл регионы России и страны, которые представляют футболисты и тренеры «Крыльев» и «Рубина». На табло стадиона выводились флаги разных стран, а дети, выводившие команды на поле, были одеты в тематические футболки.

Но главной фишкой, которую хозяйская сторона приготовила для волжского дерби, был розыгрыш автомобиля в перерыве игры. Победителя определили быстро, но, что удивительно, за призом он сразу не вышел. Ведущий церемонии Андрей Миронов предупредил, что если до 12.00 следующего дня выигравший не объявится, то решение о том, как поступить с призом, остается на усмотрение организаторов. Но в итоге счастливчик все-таки нашелся и получил права на приз стоимостью 270 тысяч рублей.

Несмотря на холодную погоду (всего лишь +1 градус по Цельсию), на трибунах в итоге собралось чуть более 10 000 зрителей. Традиционно в казанско-самарском противостоянии на первый план вышли фанатские кричалки. Они были сплошь нецензурными в адрес противоборствующих сторон. Фаны «Крыльев» обыгрывали известную казанскую кричалку этого сезона «Роман Шаронов тренирует чемпионов», а фаны «Рубина» отвечали короткими, но емкими и слаженными репликами в адрес самарцев. Все это — на фоне баннера хозяйской стороны, надпись на котором гласила: «Целуй ромб или умри». Обращен он был уже к своим игрокам.

Дети, выводившие команды на поле, были одеты в тематические футболки

А в концовке матча случились сразу две болельщицкие потасовки. Официальных данных по окончании матча еще не было, но стычки произошли в секторе, где располагались фаны «Крыльев» и на центральной трибуне. До серьезных травм и ущерба имуществу стадиона не дошло, но это лишний раз иллюстрирует нерв игры, который в полной мере проявился в волжском дерби.

Без Божовича

Самарцы выходили на игру без главного тренера, Миодрага Божовича. Две недели назад прошел матч с самой «веселой» концовкой этого чемпионата: «Оренбург» принимал «Крылья Советов» (0:1). По его итогам контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал или вынес предупреждения сразу 30 участникам той встречи. Больше всех досталось защитнику «крылышек» Александру Анюкову, которому выписали дисквалификацию на две встречи РПЛ, а также Божовичу, которого дисквалифицировали сразу на пять матчей (два из них — условно).

Анюков с кулаками полетел на соперника, но сразу по окончании игры принес извинения, сославшись на эмоции. Божович же после того, как увидел перед собой красную карточку, устроил забег через центральный круг поля и призывал быть активнее фанатов, которые приехали поддержать «Крылья» на выездной матч. По итогам того тура 51-летний тренер стал героем мемов различных пабликов про РПЛ. Два домашних матча, против «Зенита» и «Рубина», Миодраг смотрел из специальной ложи и очень эмоционально реагировал на все происходящее на поле. Но если в игре против питерцев, лидирующих в чемпионате России, черногорский тренер увидел свою команду в роли явного аутсайдера встречи, то вот в матче против казанцев он наверняка ожидал увидеть другое содержание и, конечно же, другой результат.



«Рубин» до матча в Самаре сыграл 0:0 в трех из четырех последних встреч. В турнирной таблице команды расположились друг за другом: на 9 месте самарцы с 17 очками, на 10-м казанцы с 16. Напрашивалась ничья и в этом матче: исторически сложилось, что волжское дерби, как магнитом, притягивает к себе ничейные результаты. Например, из 14 сыгранных в Самаре матчей мирным исходом закончились 7. Еще 4 игры выиграли «Крылья», а 3 — «Рубин».

Очередной матч в старте начинал исландский нападающий Видар Кьяртанссон

Академичный «Рубин»

В составе казанцев, по сравнению с матчем против «Урала» в предыдущем туре, произошли два изменения. В защите вместо Плиева с первых минут появится Денисов, в полузащите Зуев поменял Могилевца. Очередной матч в старте начинал исландский нападающий Видар Кьяртанссон.

«Крылья Советов» тоже не удивили. Соболев и Канунников уже не первый тур выходят вместе в атаке. Вынужденную перестановку пришлось сделать лишь в линии защиты, так как Анюков пропускал игру. В полузащите у команды весь первый круг шли творческие поиски, поэтому практически каждый матч она выглядела по-разному. Против казанцев с первых минут вышли Зиньковский, Тимофеев, Гацкан и Кабутов. Ну а главным персонажем всех последних матчей в волжском дерби, понятное дело, становится вратарь Сергей Рыжиков.

«Рубин» начал встречу намного активнее. Казанцы больше владели мячом и за первые 10 минут создали сразу два момента — сначала после розыгрыша штрафного Рыжиков поймал мяч после несильного удара Подберезкина, а затем чуть замешкался в штрафной «Крыльев» Кьяртанссон, который находился в опаснейшей позиции. Подопечные Шаронова — Докампо провели очень яркий тайм в атаке и до перерыва имели еще как минимум три верные возможности открыть счет. Все те же Подберезкин с Кьяртанссоном, а также Александр Зуев могли открывать счет. Самый опасный момент был у исландца, но Видар угодил в офсайд, хоть Рыжиков и остановил мяч на самой ленточке.

«Крылышки» лишь изредка отвечали контратаками, хотя под конец тайма чуть перехватили инициативу. Штрафной в исполнении Комбарова не стал откровением для Дюпина, который спокойно забрал мяч. 0:0 после первого тайма — не совсем закономерный исход, так как гости были гораздо ближе к голу, но излишняя академичность и множество ненужных передач в исполнении «Рубина» ни к чему не привели.



После удара Артема Тимофеева на табло даже появилась графика забитого гола, и счет чуть было не изменился на 1:0. Но мяч пролетел мимо ворот, колыхнув сетку лишь с внешней стороны

«Папа, хватит болтать, пошли домой»

После перерыва игра полностью повернулась в обратную сторону — теперь уже хозяева поля создавали момент за моментом. После удара Артема Тимофеева на табло даже появилась графика забитого гола, и счет чуть было не изменился на 1:0. Но мяч пролетел мимо ворот, колыхнув сетку лишь с внешней стороны.

За вторую половину игры самарцы не просто наверстали упущенное по опасным моментам, но и превзошли соперника. По итогам игры статистика ударов впечатляла: 17 — 12 (7 — 4 в створ ворот). Минимум два классных момента имел Соболев, мог забить Зиньковский, а Тимофеев даже попал в перекладину. Была опасная контратака и у «Рубина» — Евгений Марков здорово бил с острого угла, но не попал в ворота.

Судья добавил ко второму тайму целых 5 компенсированных минут. В этот момент на трибунах разгорелась потасовка, а тренерские штабы команд успели предъявить друг другу претензии. «Крылья Советов» создали два отличных момента, но Дюпин и защитники выстояли. «Рубин» сыграл 0:0 уже в четвертом матче из пяти последних и третий раз подряд.

— Что случилось в первом тайме? Почему «Крылья» начали игру так, будто перед ними «Зенит»? — спрашивали представители самарской прессы у лучшего игрока первого круга в составе «Крыльев», нападающего Александра Соболева.

— Я не могу ответить на ваш вопрос, не знаю, что с нами произошло. Главное, что перестроились во втором тайме и заиграли по-другому.

— Что позволяет вот так перестроиться?

— В раздевалке был разговор. Поговорили — и маленько перестроились. Начали играть иначе, забегали, появились моменты. Стали хорошо играть.

Фото vk.com/fckssamara

Я не стремлюсь забивать. Если сильно хочешь забить, то, наоборот, ничего не получится. А когда ты спокоен — мяч сам залетит тогда, когда это нужно

— В последних матчах много забили, ничего не пропустили. Нет нервозности от того, что хотите продолжить приятную серию?

— Нет, я спокоен. Я не стремлюсь забивать. Если сильно хочешь забить, то, наоборот, ничего не получится. А когда ты спокоен — мяч сам залетит тогда, когда это нужно.

— Можно надеяться, что залетит в следующем матче? Что можете сказать о матче со «Спартаком»?

— Я очень надеюсь, что залетит. У команды «Спартак» новый тренер, новые эмоции у них. Понятно, что глаза горят и будет сложно играть против них.

В это время вокруг Соболева бегал его маленький сын и кричал на всю микст-зону: «Папа, пошли домой! Хватит болтать…»

— Ваш сын уже понимает, чем занимается папа?

— Да. Кричит иногда «Папа, гол!» и понимает все.

— В предыдущих интервью вы говорили, что есть проблемы с коленом. Беспокоит еще травма или уже нет?

— Нет, все отлично.

— Сегодня иногда казалось, что вы с опаской идете в единоборства…

— Вам, наверное, показалось, — парировал Соболев предположение самарской прессы, взял сына на руки и отправился домой. По итогам первого круга Александру не в чем себя упрекнуть — он стал одним из лучших нападающих страны, забив 10 голов и получив вызов в сборную России.



Что сказать, у нас есть проблемы с забиванием голов. Надо бороться дальше. Думаю, если забьем один гол, то потом пойдет легче. Сегодня так не получилось

«Спасибо Богу, что они не забили»

«Рубин» сразу после игры отправился … на поле. Даже некоторые игроки, которые принимали участие в матче, устроили пробежку и небольшую заминку. В раздевалке в полном составе команда собралась лишь через час после окончания встречи. Защитник Филипп Уремович одним из первых вышел из нее:

— Сегодня первый тайм получился у «Рубина» хорошим, а второй не очень. Что случилось?

— В первом тайме мы неплохо контролировали мяч, хорошо оборонялись и атаковали. Думаю, что были лучше соперника. А по второму тайму самарцы лучше прессинговали. У нас были проблемы, когда шли передачи с фланга и на контратаках.

— Во втором тайме был эпизод, когда вы поссорились с Соболевым. Что там произошло?

— Ничего, просто наступил на ногу, это игровой момент.

— Как в команде реагируете на счет 0:0?

— Что сказать, у нас есть проблемы с забиванием голов. Надо бороться дальше. Думаю, если забьем один гол, то потом пойдет легче. Сегодня так не получилось. Следующая игра с «Динамо» дома, и там надо забивать и выигрывать.

— Но плюс в том, что не пропускаете…

— Это правильно, мы не пропускаем. Но в футболе надо выигрывать.

— Есть какая-то разница в настроении между защитниками и нападающими после такого счета?

— Нет, такого нет.

— Насколько тяжело было бороться против высоких игроков «Крыльев» в конце матча?

— Конечно, было тяжело, они играли в два атакующих и еще два фланговых. Но думаю, что мы хорошо оборонялись, и спасибо Богу, что они не забили.

— Команда целый час просидела в раздевалке. Из-за чего так долго?

— Просто сидели, ждали других, которые ушли на поле бегать.



У меня опыта мало, всего 45 матчей. Есть вратари опытнее, которые дольше играют на высоком уровне. Но я стремлюсь, работаю

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в очередной раз был признан лучшим игроком матча.

— Вас в очередной раз признали лучшим. Вы довольны своей игрой и игрой команды в последнее время? Насколько они разнятся?

— Есть такое, что вратарь прежде всего должен думать об обороне. Но у нас есть требование, что атака начинается с вратаря, а защита — с нападающего. Поэтому все стараются сыграть одинаково хорошо и в обороне, чтобы не пропустить, и в атаке все пытаются забить. В целом витают в голове мысли, что «молодец, на «ноль» сыграл» — есть чуть-чуть. Не забили уже которую игру — но думаю, нас скоро прорвет на голы.

— После неудачной игры Лунева в последнее время рассчитываете на вызов в сборную России?

— Я всегда на это рассчитываю, но мое дело в другом. Надо выходить играть, показывать, а там уже — как решат тренеры сборной. У меня опыта мало, всего 45 матчей. Есть вратари опытнее, которые дольше играют на высоком уровне. Но я стремлюсь, работаю. Думаю, что не за горами этот день, когда получу вызов в сборную.

Пресс-конференция без главных тренеров

По иронии судьбы на послематчевой пресс-конференции от обеих команд присутствовали не главные тренеры. Дисквалифицированного Божовича заменял его помощник Войо Чалов, а Романа Шаронова из-за отсутствия необходимой лицензии с начала сезона на пресс-конференциях подменяет Эдуардо Докампо.

Чалов отметил, что в ничьей видит позитив:

— Первый тайм, по-моему, прошел без моментов. Получилось так, что мяч контролировал «Рубин», но моментов у них не было. Второй тайм получился другим, больше темпа. 2—3 момента были, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, очко — это хорошо. Как говорит Юрий Палыч Семин (главный тренер московского «Локомотива», — прим. ред.), забрали очко — это шаг вперед.

Я согласен с вами, что было ярко, было интересно, для футбола это хорошо

Докампо, в свою очередь, вновь был вынужден рассуждать об упущенных возможностях и отсутствии голов:

— Преимущество было у нас. Во втором тайме мы потеряли его. Итоговый счет, я считаю, закономерен.

— Четвертый из пяти последних матчей завершился со счетом 0:0. В чем проблема?

— Есть возможности у нас, но не забиваем. Главное, что есть эти моменты, а голы придут.

— Что изменилось во втором тайме и почему не получилось провести его так, как первый? Насколько сложно было сдерживать финальный навал «Крыльев»?

— У нас в первом тайме было преимущество в середине поля за счет Зуева. Потом они перестроились и накрыли эту свою проблему. И поэтому нам было тяжелее играть. Мы хотели, чтобы Зурико и Ташаев чаще играли в положении 1 на 1, потому что они способны на такое. Но не получилось, так как уже подустали и давление соперника было сильным.

— Вне поля было очень эмоционально, даже тренеры чуть не потолкались. На поле это как-то ощущалось?

— Нет. Это была очень важная игра, обеим командам нужны очки. Таблица сейчас плотная, и каждое очко очень важно. Я согласен с вами, что было ярко, было интересно, для футбола это хорошо.

Следующий матч казанский клуб проведет дома, на Центральном стадионе, в ближайшую субботу, 9 ноября, против московского «Динамо», очередного соседа по турнирной таблице. В ней играть 0:0 уже нельзя — кажется, даже поражение с минимальным счетом должно как-то встряхнуть команду. Но, естественно, фаворитом в этой встрече будет «Рубин».