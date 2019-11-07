Роман Шаронов: «У «Динамо» сменился тренер, но игроки остались те же самые»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о подготовке казанской команды к матчу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

— Роман Сергеевич, подведите, пожалуйста, итоги первого круга.

— Итоги подведем в конце чемпионата.

— 8 голов в 15 играх — это удовлетворительный результат?

— Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно, нет.

— Есть понимание, почему так происходит? Можете дать комментарий?

— Есть. Нужно больше голевых моментов и реализация.

— После игры в Самаре Эдуардо Докампо говорил, что команда стала играть лучше в плане создания моментов, но хуже в плане реализации. Вы согласны?

— Мы идем вперед шаг за шагом.

— Прокомментируйте ситуацию с травмированными. Что с Данченко?

— Он восстанавливается. К сожалению, в этой игре не сможет сыграть. Бегич тоже. Старфельт тренируется в общей группе, все нормально.

— Как вообще подготовка к «Динамо» идет? Насколько сложный соперник?

— Мы работаем в штатном режиме. Как всегда, у нас есть определенный цикл, у нас есть информация по «Динамо». Понятно, что у них главный тренер сменился, и рисунок игры изменился соответственно, но игроки остались те же самые, поэтому мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся.

— Это соперник, которого можно обыграть?

— Я думаю, что в чемпионате России можно любого соперника обыграть.

— Какие-то изменения планируются в составе?

— Послезавтра увидите, — приводит слова Шаронова официальный сайт «Рубина».