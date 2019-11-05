Комедия «Кире» в прокате: Камиль Ларин заговорил по-татарски, а Эльмира Калимуллина показала вамп

Бюджет производства татарстанской кинокартины составил всего 8 млн рублей, но за первый уикенд в единственном кинозале Казани она собрала порядка 50 тысяч

В минувший уикенд в Казани состоялась долгожданная премьера комедии «Кире» татарстанских режиссеров Рустама Рашитова и Ильсеяр Дамаскин. В 72-минутную картину уместились самые острые для республики сюжеты — конфликты культур, языков и времени, а также целых три любовных линии, изрядно приправленные юмором. Малобюджетный полный метр с Камилем Лариным в качестве приглашенной звезды пока можно увидеть лишь в одном казанском кинотеатре. За первые дни проката лента успела собрать 50 тысяч рублей, а в планах дистрибьютора — попробовать не только окупить восьмимиллионный бюджет, но и положить в кассу порядка 12 миллионов. О предварительном соглашении с сетью «Каро», планах на московскую премьеру и неожиданных амплуа уже знакомых артистов — в материале «Реального времени».

«Упертый» против генплана Казани и станции метро на месте «родового гнезда»

Татарстанская комедия с элементами мелодрамы была в производстве целых два года: съемки «Кире» (с татарского — «Упертый») стартовали в Казани и Болгаре еще осенью 2017-го. В начале 2018-го отдельные эпизоды доснимались в Москве, а затем материал ушел в монтаж. Прокатное удостоверение фильм получил этой осенью и, наконец, был представлен зрителю. «Кире» занималась практически та же команда, которая в 2017 году выпускала «Неотосланные письма» — многосерийный фильм по мотивам повести Аделя Кутуя, показанный на телеканале ТНВ и получивший от кинокритиков весьма неоднозначные отзывы. Над «Кире» по сценарию Дана Дамаскина работал татарстанский режиссерский тандем Рустама Рашитова и Ильсеяр Дамаскин, операторскую группу возглавил Денис Гусев.

Сюжет «Кире» строится вокруг главы семьи, редактора крупного регионального издательства, Мансура (в исполнении актера Камаловского театра Фаниса Зиганшина) — закоренелого ретрограда, убежденного пропагандиста татарского языка, который сознательно отгораживается от всего нового. Семья Мансура — супруга Лейсан (актриса Тинчуринского театра Зульфия Валиева) и взрослая дочь Асия — живет в трещащем по швам частном доме посреди современного квартала с высотной застройкой.

Мансур ездит на работу на стареньком велосипеде, ругается с соседями, вечно скидывающими окурки с балконов на его участок, атакует все возможные министерства рассылкой жалоб на «противоречащие татарской культуре» названия улиц

Каждое утро Мансур ездит на работу на стареньком велосипеде, ругается с соседями, вечно скидывающими окурки с балконов на его участок, атакует все возможные министерства рассылкой жалоб на «противоречащие татарской культуре» названия улиц. Доисторический компьютер Мансура загружается лишь к обеду, но менять его он не спешит: на новомодных гаджетах нет татарской клавиатуры. «Упертый» каждый раз ворчит на дочь, завидя в ее руках смартфон, и требует от окружающих говорить с ним исключительно на татарском, не откликаясь на привычное «здравствуйте».

Уже 20 лет Мансур воюет за «родовое гнездо» — с мэрией, Минстроем и толпами застройщиков, давно положившими глаз на лакомый кусочек земли в центре. Коллеги, семья, друзья — все безуспешно уговаривают упертого развернуться к новому миру и попробовать примириться с реальностью, разглядев и положительные ее стороны, однако Мансур остается глух, причиняя страдания не только себе, но и близким. В дело вступает очередной ас переговоров — московский татарин Камиль (в исполнении Камиля Ларина). Он приезжает в Казань, чтобы попытаться уговорить Мансура все же продать дом, ведь, согласно новому генплану города, на его месте обязательно должна открыться новая станция метро, переходящая в торговый центр. В один момент все в жизни героя резко меняется, заставляя его, наконец, верно расставить приоритеты.

Легкая эротика от Эльмиры Калимуллиной и казанский юмор

Лента изобилует внутренним, казанским, юмором, до боли знакомыми пейзажами и городскими интерьерами, а потому особенно должна полюбиться локальной аудитории. Здесь и сочные закаты на фоне «Миллениума» и «Казань Арены», и осенние пейзажи старого города, и даже «скрытая реклама» продуктов татарстанского производства с очень узнаваемыми этикетками. К слову, злополучный дом, вокруг которого строится базовый конфликт фильма, реально существует и все еще находится в районе Горок.

Один из персонажей «Кире», жених дочери главного героя — Мансура, по национальности, по всей видимости, китаец, учится в Казани на врача и отлично владеет татарским языком, что отчасти и успокаивает отца. Возможно, у этого героя есть прототип и в жизни — второй год подряд выигрывающий мировую олимпиаду по татарскому языку японец Чихиро Тагучи, год назад покинувший республику. Деталь действительно забавная — и из таких «внутрячков» в фильме склеивается многослойное, реалистичное изображение городской культуры.

Артистка исполнила роль властного, строгого и соблазнительного начальника отдела аудита, эдакой бизнесвумен

Фильму присвоен возрастной ценз 12+, возможно, на это повлияли сцены с участием татарстанской эстрадной дивы Эльмиры Калимуллиной — артистка исполнила роль властного, строгого и соблазнительного начальника отдела аудита, эдакой бизнесвумен. Линия ее персонажа не до конца раскрыта и ясна, да и появляется она в кадре лишь на пару минут, однако эпизоды с участием Калимуллиной точно никого не оставят равнодушными. В одном из «фантазийных» моментов она предстает перед зрителем в эротичном кожаном платье, вооруженная плеткой и внушительным декольте — пожалуй, таких ролей у певицы еще не было.

Вообще, эпизодические роли — одна из сильных сторон фильма, в картине задействованы прославленные «камаловцы» Азгар Шакиров и Фирая Акберова, появляется в кадре и народный артист Татарстана «тюзовец» Роман Ерыгин. Музыку к фильму писал композитор Эльмир Низамов — для, казалось бы, легкого развлекательного семейного кино он создал оригинальную музыкальную ткань, в исполнении струнных и деревянных духовых. Большой неожиданностью стал главный саундтрек «Кире» — слова к нему написал Камиль Ларин, а исполнила — режиссер Ильсеяр Дамаскин.

Решение языкового конфликта: чистый татарский или дубляж?

Главная боль фильма, бесспорно, языковой конфликт. «Сначала от арабского письма отказались, навязали неудобную кириллицу, а теперь что? И татарский язык забываем?» — повторяет Мансур на протяжении всей картины. Национальная проблематика очень грамотно обыграна в «Кире» с помощью Камиля Ларина — всем известного российского актера с татарскими корнями, не знающего татарский язык. В фильме его персонажу все-таки пришлось заговорить на языке предков — хотя бы для того, чтобы Мансур в очередной раз не захлопнул дверь перед его лицом. Вместе с героем Ларина зритель знакомится с историей и культурой татар, основными достопримечательностями Казани. Пожалуй, это тот самый редкий пример правильного использования приглашенной звезды в региональном кино, когда «хедлайнеру» не позволили стать «заплаткой» в сюжетной ткани, а органично вписали артиста в сюжет.

Национальная проблематика очень грамотно обыграна в «Кире» с помощью Камиля Ларина — всем известного российского актера с татарскими корнями, не знающего татарский язык

По внутренней языковой картине «Кире» схож с фильмом татарстанского режиссера Ильдара Ягафарова «Байгал». В Казани и в целом по республике мало где общаются чисто на татарском или русском языке, в ход идет «ситуативный микс», когда в семье, особенно со старшим поколением, принято говорить на родном языке, а в кругу сверстников, часто не владеющих татарским, используется русский. Эту особенность национального региона ловко используют режиссеры: порядка 30% диалогов в «Кире» — на татарском, остальная часть — на русском. Персонажей не «перетаскивают за уши» в угоду комфорта зрителя, оставляя в естественной языковой среде.

Изначально фильм планировалось выпустить лишь с оригинальной озвучкой с субтитрами на русском языке в эпизодах, где превалирует татарский. Однако позже все же был сделан дубляж, правда только моноголосный, что иногда режет слух и выдает малобюджетное кино. В итоге фильм сейчас идет в прокате в двух вариантах.

— Дубляж в мире кино — моветон. Когда Бреда Питта озвучивает профессиональный Вася Пупкин — сами понимаете… Мы решили сделать моноголосный дубляж и уверены, что он не мешает видеть игру актеров, слушать интонации, не отвлекает внимание на себя. На татарском языке в основном идут эмоциональные сцены, это не длинные философские монологи, поэтому голос для нас — просто вариант субтитров, — пояснила позицию команды проекта руководитель дирекции «Время кино» (главный дистрибьютор и прокатчик «Кире») Альбина Нафигова. — Закрывать оригинальную речь полностью мы не хотели бы еще и потому, что один из конфликтов фильма — диалог двух языков, на которых разговаривают в Казани.

Пожалуй, из недостатков в «Кире» можно отметить лишь частично недокрученные, либо по непонятным причинам оборванные сюжетные линии, отсутствие развития линий некоторых персонажей второго плана, но все это, учитывая легкий жанр фильма, не бросается в глаза и точно не портит общее впечатление.

Производство киноленты обошлось всего в восемь миллионов рублей — очень маленькая сумма для полного метра

Бюджет «Кире» — всего 8 млн рублей, а за первый уикенд лента собрала порядка 50 тысяч

Производство киноленты обошлось всего в восемь миллионов рублей — очень маленькая сумма для полного метра. Для сравнения — художественный фестивальный (!) фильм «Байгал», так и не вышедший в серьезный прокат, дебютировал в апреле прошлого года и стоил порядка 15 млн. Любопытно, что в случае с «Кире» — это полностью частные инвестиции, что вообще удивительный факт для регионального кино. Проект полностью самостоятелен и независим от грантов Минкульта, притом вся сумма была получена командой фильма от единственного спонсора — казанского инвестора, который не пожелал раскрывать свое имя.

— Это было его желание, и причины я могу понять — он не был уверен. Но я думаю, что мы его убедим озвучить свое имя после того, как завершится прокат. Полученные восемь миллионов — это основной бюджет фильма, были расходы сверх этой суммы, но они совсем небольшие, например доделать «прокатку», напечатать баннер, — рассказала Альбина Нафигова.

Как стало известно «Реальному времени», за первые два дня «Кире» собрал в прокате около 50 тысяч рублей, надо заметить, это с учетом пока очень «ограниченного проката» — в единственном зале ДК Ленина. Пока рекордсменом среди татарстанских лент остается другая картина Рустама Рашитова — «Айсылу. Фильм», за первые выходные собравшая свыше 83 тысяч рублей. Зато «Кире» уже заметно обогнал самую ожидаемую премьеру прошлого года — фильм «Мулла», снятый Амиром Галиаскаровым и Рамилем Фазлиевым по пьесе Туфана Миннуллина. За первый прокатный уикенд картина собрала порядка 10 тысяч рублей.

За первые два дня «Кире» собрал в прокате около 50 тысяч рублей, надо заметить, это с учетом пока очень «ограниченного проката» — в единственном зале ДК Ленина

«Саша заслужил право первой брачной ночи»: в планах — премьера в Москве и договор с сетью «Каро»

«Кире» действительно подкупает с первых минут — непривычно качественной для регионального кино картинкой, крепкой игрой актеров, тонким юмором и более чем актуальной повесткой. Казалось бы, фильм имеет все, чтобы увидеть его могли по всей России, но дело как всегда упирается в бюджеты и ту самую «специфичность регионального продукта». Команде Альбины Нафиговой предстоит решить интересную и непростую задачу, а план, собственно, уже готов.

Премьерные показы фильма стартовали 1 ноября, в эту субботу, в единственном казанском кинотеатре ДК Ленина. И в ближайшее время увидеть «Кире» в Казани можно будет только там. Еще два дня, 5 и 6 ноября, лента будет идти в премьерном кинозале дважды в день. После этого, исходя из зрительского запроса, фильм будут «ставить» на той же площадке несколько раз в неделю, попеременно — в оригинальной озвучке с субтитрами на русском языке и в русскоязычной озвучке. После казанской премьеры, с 14 ноября, «Кире» уезжает в большой тур по районам Татарстана, 11-ти небольшим населенным пунктам и райцентрам.

Только после этого фильм «засветят» в больших городах республики — Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах. Следующим этапом станет «осторожный заход» в соседние регионы. Систему проката «Кире» в дирекции «Время кино» обозначили как «пролонгированную». Если обычно прокат той или иной ленты идет в течение двух-трех недель после широкомасштабной пиар-кампании в СМИ и Сети, то «Кире» будет в прокате много месяцев — сначала в разных районах республики, а затем — в регионах страны. Предварительные договоренности есть как минимум на 50 «экранов» по всей России.

«У регионального кино нет таких бюджетов, чтобы «залить» всю медиасферу. Оно требует более ювелирного подхода, и самый главный инструмент, как ни странно, это «сарафан», — объяснила Альбина Нафигова. Фото kpfu.ru

— У регионального кино нет таких бюджетов, чтобы «залить» всю медиасферу. Оно требует более ювелирного подхода, и самый главный инструмент, как ни странно, это «сарафан». И ему нужно дать время отработать. Мы принципиально решили выйти и долгое время «идти» именно в ДК Ленина — не потому что мы с Александром Ишимовым (директор кинозала, — прим. ред.) давно знакомы, а потому, что именно Саша умеет хорошо работать с региональным кино. На «Водяной» он собрал порядка 200 тысяч рублей и 300 тысяч — на «Команде мечты». Эти результаты для «Кире» мы точно сделаем, я думаю, что и превысим. А Саша заслужил право первой брачной ночи, — объяснила Альбина Нафигова. — Он имеет право на неконкурентный показ.

Ближе к Новому году фильм «Кире» ждет московская премьера. Дистрибьюторская команда фильма рассчитывает на площадку сети кинотеатров «Каро» — уже состоялись предварительные переговоры с представителями спецпроекта сети «Каро.Арт», специализирующемся на показах авторского и неформатного кино, в том числе с субтитрами и на языке оригинала.

— Пока мысли о том, чтобы вернуть инвестору восемь миллионов, — это запредельно, потому что половина остается на площадках, потому что там, куда мы в первое время пойдем с прокатом, цена билетов существенно меньше. Но как минимум нам надо заработать 20 миллионов, — ставит планку руководитель дирекции «Время кино».