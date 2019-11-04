Косторная победила, Загитова порадовала, судьи разочаровывают

А Сергей Воронов обошел Плющенко и стал самым возрастным одиночником российского катания

Судя по «либретто» Алены Косторной и Алины Загитовой, программа Алены была сильнее. К тому же Загитова ошиблась в произвольной программе, да и в короткой были недочеты, плюс с нее сняли балл в конце выступления. Таким образом, итоги этапа Гран-при Франции были вполне предсказуемы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Женя, мы ждем тебя в Москве! Приезжай…»

Гран-при подошел к экватору, по итогам трех этапов лидируют Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, соответственно. Все трое набрали по 15 очков, но есть еще дополнительные баллы, которые берут в расчет при равенстве очков. Далее идут японка Рика Кихира, теперь — еще и Алина Загитова. За пятое-шестое места пойдет жестокая борьба. По 11 очков у кореянки Ю Ен, Мерайи Белл из США и нашей Елизаветы Туктамышевой. Ю Ен и Туктамышева столкнутся лоб в лоб уже на следующем этапе, Гран-при Китая, но это вряд ли что-то решит однозначно. Скорее, в Китае решится, кто «отвалится» от финала. У Белл будет достаточно легкий этап в Москве, где она может снизу вверх смотреть на всех, кроме Трусовой. А Загитовой придется в Японии «бороться» со зрительской любовью и вполне реальными конкурентками — Косторной и все той же Кихирой, чья техническая база посложнее, чем у Алины.

Возможно, именно поэтому Татьяна Тарасова, комментировавшая произвольную программу, воскликнула: «Женя, мы ждем тебя в Москве. Приезжай!». Ведь только Медведева при успешном выступлении на «Ростелеком Кап» может опередить Мэрайю Белл, выскочившую как чертик из табакерки и смешавшую все карты.

Российским болельщикам, разделившимся в симпатиях к Загитовой и Медведевой, придется смириться с неизбежным: успех Евгении в Москве ничего не дает самой спортсменке, но гарантирует выход в финал Алины. Сюжет закручен до предела, и пока он интереснее нынешних реалий. Ведь победу Косторной во Франции и второе место Загитовой можно было предположить, ознакомившись с их техническим контентом: набором прыжков, вращений и дорожек шагов, которые они собирались исполнять на льду Гренобля.

Загитовой придется в Японии «бороться» со зрительской любовью и вполне реальными конкурентками — Косторной и все той же Кихирой, чья техническая база посложнее, чем у Алины. Фото vk.com/eteritutberidze

Вопросы к судьям надо приберечь до главных стартов сезона

Практически полностью лишившись интриги в борьбе за первое-второе места, Гран-при Франции запомнится тем, что на многих интернет-ресурсах выражается недовольство судейством наших девушек. «Прямо сейчас» есть претензии к оценкам Алены Косторной и Алины Загитовой. Можно вспомнить, что и Елизавету Туктамышеву оценили не слишком щедро по итогам Гран-при Америки.

Но начнем с того, что даже финал Гран-при, не говоря уже о его этапах, не идет ни в какое сравнение с чемпионатами Европы, мира и тем более с Олимпийскими играми. Проводя параллели, этапы Гран-при — это товарищеский матч, пусть и с очень сильным противником, спарринг, пусть и со знаменитым боксером. Вряд ли стоит по его итогам «лезть в бутылку». Да, оценки оставляют повод для вопросов, но нет почвы для разжигания в СМИ — разве только ради кликбейта.

Вспомним, что чемпионат мира-2019 в Японии прошел при практически идеальном судействе. Турнир, за который мы так переживали, принес России «золото» Загитовой и «бронзу» Медведевой, а хозяйки чемпионата остались без медалей. В момент главного турнира необходимо бороться за каждый балл, строго спрашивать за каждую оценку. А сейчас руководству Федерации фигурного катания России необходимо собрать все наши претензии и призвать к ответу тех, кто намеренно ставил нашим спортсменкам низкие баллы.

Технический делегат ИСУ может поинтересоваться у любого арбитра, по каким критериям тот выставлял свои оценки. Судья должен их растолковать и не имеет права отмахиваться в духе «я художник, я так вижу». В итоге судья раз пойдет на процедуру объяснения, второй — а потом либо самостоятельно сообразит, что его оценка выглядит предвзято, либо просто будет заменен. Поэтому сейчас можно накопить претензии к судьям, а высказать их и потребовать вмешательства можно будет ближе к главным стартам сезона.

«Прямо сейчас» есть претензии к оценкам Алены Косторной и Алины Загитовой. Фото vk.com/eteritutberidze

Авербух и Ягудин как Коровьев и Бегемот

Первый канал не стал транслировать короткую программу девушек в прямом эфире, поскольку это время приходилось на эфир «Голоса». Чтобы в полночь садиться за просмотр проката, уже зная итоги короткой программы, нужно было иметь очень серьезную мотивацию.

Был и еще один отрицательный момент просмотра, кроме позднего времени трансляции: комментаторы. Великие в прошлом фигуристы Илья Авербух и Алексей Ягудин, вместо того, чтобы делиться экспертным мнением от состоявшихся прокатов Алины и Алены, вели себя, как Коровьев и Бегемот на балу у Воланда: «Королева в восхищении! Мы в восхищении!». Ягудин после проката Косторной так и вовсе вообразил, что он в Париже, хотя французский этап Гран-при уже в третий раз подряд проводят в Гренобле. Между тем, Алена Косторная в прямом эфире выражала свое недоумение судейскими оценками, которые вообще не оценили один из чисто выполненных ею тройных акселей: «Зачем я напрягалась?». Казалось, тут бы комментаторам пора было прервать пустопорожние восторги и высказать экспертное мнение. Увы, но о том, что надо комментировать происходящее на льду, помнил только Александр Гришин.

Теперь официально доказано, что Загитова татарка?

В перерыве между этапами Гран-при во Франции и Японии Загитова станет спикером V молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». Он пройдет 9 ноября в ГРК «Корстон» в Москве. В форуме примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и другие именитые представители республики.

Между тем, Загитова до недавней поры официально не имела связи с нашей республикой: родившись в Удмуртии, она как будто бы оттуда и уехала в тренировочную группу Этери Тутберидзе. Но в августе «Реальное время» опубликовало интервью с ее первым тренером, Дамирой Пичугиной. В нем говорилось о том, что после рождения Алина переехала в Лениногорск, а на коньки стала в Альметьевске.

Сейчас взаимосвязь между примой современного фигурного катания и Татарстаном оформляется и на официальном уровне, судя по ее приглашению на форум.



Сергей в свои 32 года и 1 месяц стал самым возрастным одиночником в истории российского ФК. Скриншот видео

«Аксакал» Сергей Воронов

На Гран-при Франции Сергей Воронов финишировал на шестом месте. Его выступление здесь само по себе стоит признать историческим. Дело в том, что самим фактом своего старта Воронов опередил Евгения Плющенко, который до того считался самым возрастным отечественным одиночником. Плющенко был 31 год, 5 месяцев и 6 дней, когда он откатал произвольную программу в Сочи, после чего вместе с партнерами стал первым в истории чемпионом командного олимпийского турнира. Потом был еще выезд на раскатку короткой программы в личном турнире, с которой Плющенко снялся. Больше он на лед в официальных соревнованиях не выходил. Воронов в прошлом году снялся из-за травмы колена с чемпионата России, а последним его стартом был финал Гран-при. В этом году он уже стартовал на «Финляндия Трофи», но сам уровень турнира в Суоми очень несерьезный.

Сейчас же уровень турнира позволяет с уверенностью сказать, что Сергей в свои 32 года и 1 месяц стал самым возрастным одиночником в истории российского ФК. Когда журналисты восторгаются нашими юными девочками, причем не только Косторной, Трусовой и Щербаковой, но и участницами Гран-при среди юниоров, это прекрасно. Но не менее важно отмечать и таких ветеранов, как Сергей Воронов. Тем более, что он еще способен отобраться и на международные старты. Коляда травмирован, Лазукин, который оставил приятное впечатление на финише прошлого сезона, сейчас раз за разом позорится. Поэтому в серьезных конкурентах у Воронова только Александр Самарин и Дмитрий Алиев. И это при том, что у России по три места на ЧЕ и ЧМ. Дерзай, Сергей!

Есть у Воронова шанс стать и самым возрастным одиночником современности. Пока это место занимает японец Дайсуке Такахаси. Сделав перерыв в карьере, экс-чемпион мира в прошлом году заявился на чемпионат Японии и стал на нем вторым. Сделал он это в возрасте 32 года и 8 месяцев. Отобравшись на чемпионат мира, Дайсуке решил его пропустить, а сейчас пробует себя в танцах с Кана Мурамото. Но танцоры и парники — особая история, там возрастных фигуристов хватает. «Прямо сейчас» есть 35-летний китаец Чжан Хань, пропускающий нынешний сезон, но не из-за своих проблем, а из-за болезни куда более молодой партнерши Чжан Дань.

Оговоримся, что все перечисленные факты касаются спортсменов современности. Но если вспомнить историю фигурного катания, то самым возрастным спортсменом был и остается австриец Альфред Бергер, который выиграл золотую медаль в возрасте 40 лет. Но, во-первых, он был парником, а во-вторых, это была Олимпиада 1924 года.

