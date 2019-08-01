Первый тренер Загитовой: «О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила»

Дамира Пичугина — о родителях будущей чемпионки по фигурному катанию, роли Юрия Гагарина в своей судьбе

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой за карьеру было три тренера. Сейчас это всемирно известная наставница Этери Тутберидзе со штатом помощников, куда входят также Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Это «Академия» фигурного катания. В Ижевске с Алиной 6 лет работала Наталья Антипина, что можно охарактеризовать «как школьные годы чудесные». А в Альметьевске, где играл ее папа-хоккеист Ильназ Загитов, первым тренером Алины стала Дамира Пичугина (Карамова), поставившая на лед будущую чемпионку. О том, как это было и что привело ее саму — дочь кавалера трех Орденов Славы — на лед, Дамира Мирзануровна рассказала в интервью «Реальному времени».

«Ставили Алину на лед вместе с отцом в четыре руки»

— Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы. Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек, — вспоминает Дамира Мирзануровна, перебирая в руках учетные книги, которые есть у каждого детского тренера. С составами групп, записями о проведенных тренировках, разучиваемых элементах. — За Алину тогда еще похлопотал Роман Баранов, экс-чемпион России по хоккею в составе «Ак Барса», а на тот момент игрок альметьевского «Нефтяника». Ну и мама, Ляйсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой — Сабиной. Отец — Ильназ — тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки. Мне же на льду приходилось быть «Фигаро тут, Фигаро там», поскольку там были все: одиночники, синхронницы, детишки…

Из группы первых однокашников Алины вышел Роман Самойлов, который затем катался на уровне кандидатов в мастера спорта, а многие побросали спорт, на что сетует Дамира Мирзануровна. Получается, что не прими она решение о создании допгруппы, судьба будущей чемпионки повисла бы на волоске. Папа играл в Альметьевске до 2008 года, в Ижевск семья вернулась, когда Алине было уже шесть лет, для старта в фигурном катании такой возраст почти приговор. Удача — обязательная спутница любой победы.

— О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила, — говорит Пичугина. — Откуда, когда по столько детей на льду катались, а я одна на всех, да сын помогал, занимаясь с ОФП. Он-то и помог вспомнить, поскольку хоккеист Ильназ Загитов для Альметьевска был, конечно же, значимой фигурой, да еще и друг нашего Ромы Баранова.

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О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила. Откуда, когда по столько детей на льду катались, а я одна на всех, да сын помогал

«На открытом уроке у Тутберидзе видела дебютную программу Липницкой»

История семьи родителей Загитовых, выросших в Татарстане и волею судеб переехавших кто в Чайковский Пермской области, а кто и в Ижевск, где маленький Ильназ начал заниматься хоккеем, это также удачное стечение обстоятельств. Как и дальнейшая взаимосвязь Алины с Татарстаном. Встала на ноги в Лениногорске, где прожила с четырех месяцев до четырех лет, пока в местном «Нефтянике» играл отец, и встала на коньки в Альметьевске, где семья провела еще два года.

— Когда уже Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила маму Ляйсан: «Не бросайте фигурное катание, у вас растет будущая олимпийская чемпионка». Мы прошлой осенью виделись на турнире «Идель», и Ляйсан Загитова сама подошла ко мне с вопросом: «Откуда вы это знали, чтобы так уверенно предсказывать?» Знала. Более того, приободрила маму Алины, что она и чемпионкой мира станет, потому что верила в это, несмотря на Кихиру, Турсынбаеву и остальных. Надо верить! И они поверили, их путь был очень тернистым, что называется, из одной двери выгоняли, а они в другую шли.

Одна из этих «дверей» располагается в школе «Самбо», куда Загитова приехала тренироваться в группу Этери Тутберидзе. Поразительно, но в начале 2010-х группе российских тренеров, куда входила и Дамира Пичугина, предложили на курсах повышения квалификации посетить открытый урок тогда еще малоизвестного тренера Этери Тутберидзе, которая, по сути, только заявила о себе своей первой успешной ученицей Полиной Шелепень.

— В то же время к Тутберидзе приехала из Екатеринбурга Юлия Липницкая, и наша группа видела ее первую программу. А потом слышала отзывы Этери Георгиевны, которая недоумевала: «Что мне с ней делать? У нее вообще техника неправильно поставлена. Сразу в крутку идет. Но зато вращения хорошие». Это уже потом стало известно, что Юля ранее занималась еще и художественной гимнастикой.

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Мама, Ляйсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой — Сабиной. Отец — Ильназ — тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки

Гагарин предложил: «Иди в фигурное катание»

Сам факт прихода Пичугиной в фигурное катание отчасти случаен и отсылает к тому счастливому случаю, который обязательно предоставляется каждому из нас. Дамира росла спортивной девочкой, занимаясь легкой атлетикой, гимнастикой, когда к ним домой приехал сам Юрий Гагарин. Просто старшая сестра Дамиры при приезде советского супермена в Казань в 1967 году рассказала о героическом отце-фронтовике Мирзануре Карамове, кавалере трех Орденов Славы. И первый космонавт, сам сын фронтовика и очень простой в общении человек, загорелся желанием познакомиться с героем, прошедшим всю войну. А уже там, общаясь с членами семьи, спросил у 11-летней Дамиры о ее занятиях, после чего посоветовал: «Мы только что открыли в Казани ледовый Дворец спорта, а не хотела бы ты пойти в фигурное катание?»

Конечно, хотела бы, поскольку по телевизору видела, как красиво катались тогдашние кумиры советского фигурного катания Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Послушав Юрия Алексеевича, папа и отвел дочь во Дворец, и там, как и позже в случае с Алиной Загитовой, не стали чинить препятствия, хотя возраст для начала занятий был запредельно высокий. За три года Дамира выполнила уровень кандидата в мастера спорта, но, главное, полюбила этот вид спорта, и решила сделать его своей профессией.

— Мы выполнили этот разряд на соревнованиях в Саратове вместе с Наилем Мухамедовым, а его младший брат — Ирек Мухамедов — тоже поначалу ходил на фигурное катание, занимался в нашей группе. Но затем уехал в Московское хореографическое училище, по его окончании стал солистом Большого театра, а затем премьером лондонского Королевского балета, — раскрыла Дамира Мирзануровна маленький секрет звезды мирового балета, неизвестный даже авторам его личной странички в Википедии.

Так же, как и Альберт Давыдов, который занимался у тренерского тандема Павловых, но, честно говоря, отлынивал, а я начала заниматься с ним хореографией, и он увлекся настолько, что в 12 лет поступил в Казанское хореографическое училище, потом стал лауреатом международного конкурса и уехал танцевать в Америку. Все-таки наш вид спорта очень близок к искусству, не только к балету.

К примеру, у меня в Альметьевске два года тренировался Рафаэль Якшигулов, но я ему сразу сказала, что он вырастет большим, под два метра, и для одиночного катания не подходит категорически, посоветовав заняться балетом. Родители вняли совету, начали заниматься вначале в Казани, затем в Москве, и теперь Рафаэль там танцует в труппе «Театра балета Бориса Эйфмана». А еще раньше, когда я работала в Казани, в группу ходила маленькая Чулпан Хаматова, которую я запомнила только потому, что Чулпан тогда было редчайшее имя. У нас только всего двух девочек так звали, но Хаматова, походив года два, заболела воспалением легких, и ее мама решила прекратить тренировки.

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Это «беда» фигурного катания, что родители многих мальчиков используют наш вид спорта для того, чтобы ребенок научился кататься на коньках, а затем перевести его в хоккей. Из-за этого у нас всегда катастрофическая проблема с мальчиками

«Кудерметова родители передали в хоккей, когда я ушла в декретный»

Возвращаясь к спорту, отметим, что Дамира Пичугина имела то или иное отношение ко всем звездам и звездочкам татарстанского фигурного катания.

По несколько месяцев кряду работала с нашим первым чемпионом мира Сашей Фадеевым. Бабушка изначально водила его на тренировки в парк Горького, на открытый каток «Трудовых резервов», к тренеру Маргарите Павловой. Тут как раз Геннадий Тарасов набирал группу 1964 года рождения и взял его к себе, уже на искусственный лед Дворца спорта. И когда Геннадий Сергеевич стал ездить на соревнования с обретающим силой Александром Фадеевым, остальных детишек оставляли на попечение Дамиры Мирзануровны. Вскоре в ее группе оказался маленький Эдичка Кудерметов.

— Он с удовольствием занимался, но я должна была уйти в декретный отпуск, и его родители решили отдать в это время Эдика в хоккей. Тогда я переговорила с моим хорошим знакомым Александром Дюминым, который вел в СК им Урицкого группу 1972 года, и он взял Эдика в свою группу, — говорит Пичугина. — Это «беда» фигурного катания, что родители многих мальчиков используют наш вид спорта для того, чтобы ребенок научился кататься на коньках, а затем перевести его в хоккей. Из-за этого у нас всегда катастрофическая проблема с мальчиками. Я так, помимо Кудерметова, тренировала еще Ленара Насибуллина — «Ак Барс», «Нефтяник» Альметьевск, «Рубин», Тюмень. И уже в Альметьевске — Илью Голубева, нынешнего голкипера «Нефтяника». И это еще хорошо, что они остались в спорте, а ведь куда больше примеров, когда, уходя из фигурного катания, мальчики ничего не достигали в хоккее.

А уж в 80—90-е годы бурное развитие хоккея в Казани и вовсе едва не угробило фигурное катание. Когда в день на тренировки фигуристов давали полтора часа, оказалось невозможным развивать парное катание и танцы. Увы, градоначальники конца 80-х не понимали необходимость второго льда, и косвенно способствовали умиранию фигурного катания в Казани. В зимнее время выручала площадка на Центральном стадионе, где можно было кататься под открытым небом. Но тут «помешал» закон о воинском долге, когда практически одновременно ушли в армию четыре «парника», и их партнерши остались у разбитых корыт. Руководству и тренерам казанской школы пришлось отказаться от двух видов фигурного катания.

Г. Тарасов и Д. Пичугина. Фото sport-in-kazan.ru

«Академик» Москвин, воспитавший «профессора» Мишина и целую плеяду звезд

В 1979 году Пичугина поступила в ГИТИС, это был первый набор, который курировала олимпийская чемпионка Людмила Пахомова, а среди его учеников были лучшие одиночники СССР того времени Юрий Овчинников, Сергей Четверухин, будущий тренер Алексея Тихонова, свердловчанка Юлия Ренник. Старостой учебной группы из 10 человек была назначена казаночка Пичугина.

— Овчинников к тому времени уже закончил свою блистательную спортивную карьеру, стал тренером, когда к нему от Игоря Москвина перешел 27-летний Игорь Бобрин, но, несмотря на все эти факты, учился Овчинников тщательно, не манкируя посещением занятий. Тут надо обязательно сказать и о тренере Бобрина и Овчинникова и многих-многих блестящих фигуристов и тренеров, Игоре Борисовиче Москвине. 30 августа ему исполняется 90 лет, и 55 лет уже исполнилось его семейному и творческому союзу с Тамарой Николаевной, что большая редкость в нашем виде спорта. Если вспомнить прозвище одного из его учеников Алексея Мишина — Профессор, то Игорь Борисович — это академик фигурного катания. Практически вся нынешняя тренерская элита парного и мужского одиночного катания вышла из-под его опеки.

— На одном из чемпионатов России Игорю Борисовичу понравился наш одиночник Ильшат Хайруллин и он подошел ко мне со словами: «Отдайте мне этого мальчика, такой легкий, хорошее скольжение, ему надо идти в парное катание». Но в Питере льда не было вообще, даже олимпийским чемпионам приходилось кататься по ночам. С зарплатами были проблемы, многие уехали из страны за поисками лучшей доли.

Сама Пичугина дружит с такими авторитетами мирового фигурного катания, как тренер танцевальных пар Светлана Алексеева, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев. Танцы в Казани, увы, пока не возродили, а вот парное катание получило свою «файду» от знакомства с известным тренером.

— Когда Геннадий Тарасов набрал свою вторую группу, то там была Татьяна Александрова, которая дошла до мастеров спорта в синхронном катании и КМС в одиночном катании. И вот уже у нее в группе появился мальчик Илья Спиридонов. Уйдя в декрет, передала его тренеру Анне Романовой, сводной сестре Александра Фадеева. Но та уехала на работу в Саранск, и у Илюши на какое-то время возникла неопределенность. А тут как раз я перебирала свои записные книжки с телефонами, и увидела там телефон некой Любы. Что за Люба? Дай-ка позвоню. Оказалось, что это бабушка Ильи, а они вместе с дедушкой его воспитывали и на тот момент находились в раздумьях — стоит ли продолжать заниматься фигурным катанием, если нет тренера. Я тут же позвонила Дмитриеву: «Артур, посмотри на мальчика!» Он посмотрел и говорит — мальчик шикарный, владеет всеми тройными прыжками, надо брать. Сейчас Спиридонов попал в резервный состав национальной сборной страны.

«Надо прививать детям любовь к спорту»

При всей красоте фигурного катания Пичугина считает его очень тяжелым спортом. Требующим большой силы и координации.

— После вращений мне приходилось с мешочком выбегать на лед, потому что детей начинало тошнить. А уж какая сила стопы требуется только для того, чтобы удерживать ногу на лезвии конька на льду. Коллеги из акробатики как-то посмеялись над нами, мол, какие у вас там могут быть нагрузки, до того момента, как сами не вышли на лед со своими воспитанниками.

Понятно, что фигурное катание — спорт юных. Уже в детском возрасте нынешние акселераты готовы выполнять элементы на уровне профессионального спорта. Но детский тренер со стажем более 40 лет считает, что «детишкам необходимо прививать любовь к спорту. Элементы подождут. Надо проводить тренировки в игровой манере, чтобы им не было скучно, чтобы они спали с коньками, как бывало у моих учеников».

Фото youtube.com

Детишкам необходимо прививать любовь к спорту. Элементы подождут. Надо проводить тренировки в игровой манере, чтобы им не было скучно, чтобы они спали с коньками, как бывало у моих учеников

— Я разбрасывала по площадке конфетки, и они ездили по льду, собирали их, отсюда скольжение. Либо тренировку превращала в увлекательные поиски Незнайки. Там мы катались по всей площадке, разыскивая Незнайку на Луне. А это и бег, и повороты, и торможение, все, что необходимо для первоначальной стадии обучения, но в легкой игровой форме. И обязательное развитие чувства ритма, чтобы ребенок научился слышать музыку, ритмический рисунок, с которым связана вся техника катания. Делать «змейки», «ласточки», «пистолетики» можно уже после всего этого.

