Верховный суд РТ не снял домашний арест с экс-начальника управления образования Казани

Фото: "Реальное время"

Верховный суд РТ не снял домашний арест с экс-начальника управления образования Казани.

Законным и обоснованным признал домашний арест Ильнара Хидиятова сегодня Верховный суд Татарстана. На отмене соответствующего решения Ново-Савиновского суда Казани сегодня настаивали и представитель прокуратуры, и адвокат экс-начальника управления образования Казани.

Сам обвиняемый в получении взяток от участия в заседании отказался. Его адвокат Айрат Уразманов настаивал на полной отмене меры пресечения, избранной судом. В случае оставления домашнего ареста в силе он просил разрешить своему клиенту прогулки для встречи детей из школы и покупки продуктов и лекарств.

Прокурор Лилия Цеханович просила отправить Хидиятова в СИЗО.

Суд отказал в удовлетворении требований и прокурора, и защиты, оставив обвиняемого под домашним арестом на прежних условиях.

Напомним, фигурантом уголовного дела главный педагог Казани стал в начале октября. Сотрудники третьего отдела Следкома по РТ заподозрили его сначала в причастности к получению незаконного вознаграждения 800 тысяч рублей за поставку в сотню казанских школ металлодетекторов ООО «Новотех» без проведения торгов и проверки комплектации. А затем — еще и в получении 700 тысяч за схожую поставку холодильников от той же фирмы.

7 октября Хидиятова задержали в статусе уже бывшего чиновника, 9 октября Ново-Савиновский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя следователь и прокурор ходатайствовали о заключении под стражу.

На том заседании обвиняемый заявлял о психологическом давлении в ходе следствия и о невозможности личного контроля за поставками в школы Казани.