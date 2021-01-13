ООО Казанский завод стальных дверей
Промышленность, Производства
Общая информация
ООО «Казанский завод стальных дверей» специализируется на производстве дверей под торговыми марками «Бульдорс» и «MASTINO».
Компания была основана в январе 2010 г. Производство расположено в поселке Левченко.
Руководитель — Клочков Роман Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, ул. Рахимова 8, а/я 45
- Телефон: (843) 512-16-18
- Email: info@buldoors.ru
- Сайт: http://old.buldoors.ru/
Дата последнего обновления: 13.01.2021