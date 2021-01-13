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ООО Казанский завод стальных дверей

Промышленность, Производства

Общая информация

ООО «Казанский завод стальных дверей» специализируется на производстве дверей под торговыми марками «Бульдорс» и «MASTINO».

Компания была основана в январе 2010 г. Производство расположено в поселке Левченко.

Руководитель — Клочков Роман Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, ул. Рахимова 8, а/я 45
  • Телефон: (843) 512-16-18
  • Email: info@buldoors.ru
  • Сайт: http://old.buldoors.ru/

Дата последнего обновления: 13.01.2021

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