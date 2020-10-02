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АНО Центр общественных процедур Бизнес против коррупции

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Общая информация

АНО «ЦОП «БПК» в Татарстане был образован 24 мая 2018 года.

Основная цель создания данной структуры — защита предпринимателей от коррупционных проявлений и необоснованного уголовного преследования в Татарстане.

Руководитель — Лукоянова Мария Олеговна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014 , тер Кремль, Подъезд 0 помещение 1900
  • Телефон: (843) 267 86 93
  • Email: Mariya.Lukoyanova@tatar.ru
  • Сайт: http://www.nocorruption.biz/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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