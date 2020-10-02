АНО Центр общественных процедур Бизнес против коррупции
Общая информация
АНО «ЦОП «БПК» в Татарстане был образован 24 мая 2018 года.
Основная цель создания данной структуры — защита предпринимателей от коррупционных проявлений и необоснованного уголовного преследования в Татарстане.
Руководитель — Лукоянова Мария Олеговна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014 , тер Кремль, Подъезд 0 помещение 1900
- Телефон: (843) 267 86 93
- Email: Mariya.Lukoyanova@tatar.ru
- Сайт: http://www.nocorruption.biz/
Дата последнего обновления: 02.10.2020