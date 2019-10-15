Казанский суд освободил адвоката Абдрашитова из-под стражи

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Заменил реальный арест домашним сегодня адвокату Элику Абдрашитову Ново-Савиновский суд Казани. Новая мера пресечения избрана до 2 января 2020 года, передает журналист «Реального времени».



Ходатайство о продлении ареста заявила гособвинитель по делу Абдрашитова, напомним, его обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей потерпевшего по уголовному делу в рамках экспертизы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

До заседания защитник подсудимого сообщил — вину он не признает. Сам обвиняемый в суде заявил: «Я совершил ошибку».