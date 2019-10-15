Новости происшествий

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Казанский суд освободил адвоката Абдрашитова из-под стражи

11:07, 15.10.2019 8
Казанский суд освободил адвоката Абдрашитова из-под стражи
Фото: "Реальное время"

Заменил реальный арест домашним сегодня адвокату Элику Абдрашитову Ново-Савиновский суд Казани. Новая мера пресечения избрана до 2 января 2020 года, передает журналист «Реального времени».

Ходатайство о продлении ареста заявила гособвинитель по делу Абдрашитова, напомним, его обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей потерпевшего по уголовному делу в рамках экспертизы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

До заседания защитник подсудимого сообщил — вину он не признает. Сам обвиняемый в суде заявил: «Я совершил ошибку».

ПроисшествияБизнесУслугиОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
Распечатать материал
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Сколько заплатили за домашний арест?))
    Ответить
    Анонимно 15 окт
    его жена на прошлой неделе продала квартиру вместе с бывшим мужем. вот и деньги нашлись на выкуп. Тем более, что работает она в универе правосудия на южке. там же судьи преподы. договорились.
    Ответить
  • Анонимно 15 окт
    Его жена работает вместе с директором филиала университета правосудия Рамилем Шарифуллиным. Вот и договорились выпустить.
    Ответить
    Анонимно 15 окт
    не судите людей по себе. покушение на мошенничество, впервые привлекается - есть все шансы на условный срок. какой смысл в СИЗО держать?
    Ответить
    Анонимно 15 окт
    Понять и простить)))
    Ответить
  • Анонимно 15 окт
    Адвокат отдает деньги потерпевших судебным органам ,потерпевшие будут ходит и ходит ,а там и сроки выйдут.
    Ответить
  • Анонимно 15 окт
    Очередной щелчок по носу следователям СУ СК по РТ. И конкретно, старейшему следователю, опытнейшему работнику, полковнику Вадиму Максимову, который и расследовал дело Абдрашитова.

    Беда в том, что следователи обленились и профессионально деградировали. Чего стоит только 15 возвращенных прокуратурой дел на дополнительное расследование за неполный 2019 год.

    А Максимов Вадим, вместо того, чтобы распутать весь клубок преступлений Абдрашитова, по которым, кстати говоря, в СК полно заявлений, доказательств, свидетелей и т.д., ухватился за самое легкое - то, что было очевидно - деньги с поличным.

    Теперь и это уголовное дело имеет все шансы быть возвращенным следователю и висеть у него, пока не решится вопрос о его закрытии за отсутствием состава преступления.

    И когда следователи говорят, что они типа независимы, можно смело сказать им в лицо, что они действительно независимы ... только от своей совести, долга и чести, но ни как не от воли начальника и круговой поруки в Системе.

    Ну что же поделать? Пусть барахтаются в своей клоаке, раз им это нравится...
    Ответить
    Анонимно 15 окт
    если есть потерпевшие по другим эпизодам, не надо сдаваться - вода камень точет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров