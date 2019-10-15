Казанский суд освободил адвоката Абдрашитова из-под стражи
Заменил реальный арест домашним сегодня адвокату Элику Абдрашитову Ново-Савиновский суд Казани. Новая мера пресечения избрана до 2 января 2020 года, передает журналист «Реального времени».
Ходатайство о продлении ареста заявила гособвинитель по делу Абдрашитова, напомним, его обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей потерпевшего по уголовному делу в рамках экспертизы Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
До заседания защитник подсудимого сообщил — вину он не признает. Сам обвиняемый в суде заявил: «Я совершил ошибку».ПроисшествияБизнесУслугиОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Беда в том, что следователи обленились и профессионально деградировали. Чего стоит только 15 возвращенных прокуратурой дел на дополнительное расследование за неполный 2019 год.
А Максимов Вадим, вместо того, чтобы распутать весь клубок преступлений Абдрашитова, по которым, кстати говоря, в СК полно заявлений, доказательств, свидетелей и т.д., ухватился за самое легкое - то, что было очевидно - деньги с поличным.
Теперь и это уголовное дело имеет все шансы быть возвращенным следователю и висеть у него, пока не решится вопрос о его закрытии за отсутствием состава преступления.
И когда следователи говорят, что они типа независимы, можно смело сказать им в лицо, что они действительно независимы ... только от своей совести, долга и чести, но ни как не от воли начальника и круговой поруки в Системе.
Ну что же поделать? Пусть барахтаются в своей клоаке, раз им это нравится...