Опрос предпринимателей: как вы контролируете расход бумаги в офисе?
С 21 по 27 октября в Казани проходит экологическая акция «Неделя без бумаги». Целью проекта является привлечение внимания к осознанному потреблению ресурсов, призыв к сокращению применения бумаги на работе и в повседневной жизни. «Реальное время» поинтересовалось у казанских компаний, поддерживают ли они эту акцию и какие методы бережливого потребления бумаги практикуют.
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Алиса Ситдикова директор отдела маркетинга сети «Эссен»
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Наша компания активно поддерживает концепцию осознанного потребления. Стратегия сети «Эссен» выбрала концепцию ZERO WASTE как основную на 2019—2021 гг., начиная с минимизации пластиковой неперерабатываемой упаковки и заканчивая проектом «Магазин без упаковки».
В 2019 году мы предприняли ряд шагов, направленных на сокращение потребления бумаги:
1. С января 2019 года тираж печатных каталогов снизился на 40%. К концу 2019 года сеть планирует перейти на электронную версию каталога, которая размещена на сайте, и сократить тираж печатных экземпляров на 20%. Кроме того, компания сократила количество полос с 40 до 20 в бумажной версии.
2. Уже с 2018 года компания использует мобильное приложение, которое позволяет минимизировать печатные рекламные материалы, в 2018 году количество пользователей приложения достигло 150 тысяч человек
3. В этом году сеть «Эссен» отказалась от бумажных купонов в «Инфокиоске» на персонализированную скидку. На настоящий момент покупатель может воспользоваться индивидуальной скидкой на товар непосредственно на кассе, предъявив карту лояльности.
Сеть «Эссен» активно сдает картон и бумажные отходы на переработку. В среднем — 140—160 тонн в месяц. Основные партнеры по переработке — ООО СПП «ПромИндустрия и ООО «ЭКО-РЕСУРС».
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Андрей Юдов директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан
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В нашей компании уже много лет успешно работает корпоративная система электронного документооборота. Все приказы, служебные записки и прочие внутренние документы идут в работу только в электронном виде.
Отказ от бумаги, помимо пользы для экологии, имеет массу преимуществ для бизнеса. Электронные документы всегда под рукой, не занимают в кабинете места, не теряются. Электронный документооборот в разы ускоряет бизнес-процессы и повышает эффективность работы сотрудников.
Мы активно продвигаем идею отказа от бумажных документов и среди наших клиентов. Большинство абонентов в Татарстане получают счет на оплату услуг в личном кабинете или на электронную почту. Есть клиенты, чаще всего пожилые люди, для которых комфортнее получать счет в бумажном виде, но таких с каждым годом становится все меньше.
В этом году мы начали заключать электронные договоры. Это большое удобство для категории клиентов, которые предпочитают онлайн. Много плюсов и для компании. Мы оптимизировали затраты на бумагу и печать, а также на обработку и хранение документов.
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Лилия Шакирова менеджер по маркетингу магазина «ИКЕА Казань»
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Мы поддерживаем эту инициативу и хотим сфокусировать усилия на сокращении образования бумажных отходов. Мы призываем сотрудников не распечатывать документы без необходимости. Все принтеры настроены на двустороннюю печать и оснащены системой Smart Print, все это помогает нам ответственно относиться к расходу бумаги. Документы печатаются не автоматически, а после верификации бейджа сотрудника на принтере.
В офисе магазина «ИКЕА Казань» все рабочие места оснащены контейнерами для сортировки бумаги. Всю собранную макулатуру мы передаем компании-переработчику.
Все наши товары упакованы в гофрокартон, мы отдаем на переработку 100% упаковочного картона. Картон из магазина «ИКЕА Казань» является примером замкнутого цикла, мы передаем его на переработку, и из него снова производят упаковку для наших товаров. Для нас также важно создавать инфраструктуру для разделения отходов, поэтому на территории торгового центра «МЕГА Казань» работают три пункта приема отходов, и в любой из них покупатель может привезти бумагу.
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Руслан Юлбарисов директор территориального офиса «Росбанка» в Казани
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Сотрудники казанского офиса «Росбанка» с 2016 года работают по принципу экономии потребления бумаги. Нам удалось значительно сократить количество использования бумаги путем введения обязательной двусторонней печати документов, оптимизации принтерного парка с исключением из пользования личных принтеров, а также за счет введения централизованного электронного документооборота в «Росбанке».
Кроме того, в «Росбанке» активно развивается экологическое направление корпоративной волонтерской программы, в рамках которой проходят лекции, субботники, происходит сбор батареек, пластиковых крышечек и ненужной одежды в нескольких городах присутствия. Мы поддерживаем инициативы, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.
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Елена Матвеева генеральный директор агентства недвижимости «Империя»
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Мы не только в определенные недели, а в принципе постоянно стараемся использовать в офисной работе бумагу, которая ушла в черновики. У нас есть определенное место, где складируются ошибочно распечатанные договоры и другие листы, пригодные для повторной печати. На презентациях мы стараемся пользоваться цифровыми, а не бумажными носителями, все мониторинги со сравнительным подходом по объектам недвижимости отправляем партнерам в электронном виде (через мессенджеры или почту). Но, конечно, совсем обойтись без использования бумаги в нашей работе мы не можем: есть такие моменты, как распечатка договоров купли-продажи, которые нельзя подготовить иначе, как в простой письменной форме.
Журналы, листовки, использованные с обеих сторон листы А4 мы копим и регулярно сдаем во время сбора макулатуры в школах, где учатся дети сотрудников.
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