Опрос предпринимателей: как вы контролируете расход бумаги в офисе?

Наша компания активно поддерживает концепцию осознанного потребления. Стратегия сети «Эссен» выбрала концепцию ZERO WASTE как основную на 2019—2021 гг., начиная с минимизации пластиковой неперерабатываемой упаковки и заканчивая проектом «Магазин без упаковки».

В 2019 году мы предприняли ряд шагов, направленных на сокращение потребления бумаги:

1. С января 2019 года тираж печатных каталогов снизился на 40%. К концу 2019 года сеть планирует перейти на электронную версию каталога, которая размещена на сайте, и сократить тираж печатных экземпляров на 20%. Кроме того, компания сократила количество полос с 40 до 20 в бумажной версии.

2. Уже с 2018 года компания использует мобильное приложение, которое позволяет минимизировать печатные рекламные материалы, в 2018 году количество пользователей приложения достигло 150 тысяч человек

3. В этом году сеть «Эссен» отказалась от бумажных купонов в «Инфокиоске» на персонализированную скидку. На настоящий момент покупатель может воспользоваться индивидуальной скидкой на товар непосредственно на кассе, предъявив карту лояльности.

Сеть «Эссен» активно сдает картон и бумажные отходы на переработку. В среднем — 140—160 тонн в месяц. Основные партнеры по переработке — ООО СПП «ПромИндустрия и ООО «ЭКО-РЕСУРС».