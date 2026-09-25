В России продажи косметики в интернет-магазинах выросли более чем на 40%

Динамика связана с изменениями в традиционной рознице

Продажи косметики на российских маркетплейсах продолжают расти: в первом полугодии 2026 года общий оборот пяти основных категорий на крупнейших платформах увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 504 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Easy Commerce.

Исследование охватывало такие категории, как декоративная косметика, средства ухода за кожей для женщин и мужчин, парфюмерия, а также устройства для домашнего ухода.

Лидером по объему продаж стала платформа Wildberries, на которой за первые шесть месяцев оборот косметики составил 371 миллиард рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. На Ozon реализация косметических товаров достигла 123 миллиардов рублей, показывая рост на 70%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что увеличение онлайн-продаж связано не только с удобством покупок, но и с изменениями в традиционной рознице. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики Петр Бобровский указал, что рост арендных ставок, снижение посещаемости торговых центров и конкуренция с маркетплейсами делают содержание физических магазинов более сложным.

Специализированные сети также фиксируют увеличение интернет-продаж. В «Золотом яблоке» заявили о росте продаж косметики в первом полугодии на 31% в денежном выражении и на 38% в натуральном. В «Иль де ботэ» отметили увеличение онлайн-продаж на 15–20%.

Наибольший интерес вызывает мужская косметика: представитель Ozon сообщил, что оборот средств для мужчин за год увеличился в 1,7 раза, что связывают с расширением ассортимента и появлением новых продуктов для ухода.



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Никита Егоров