В Казани стартовала Неделя без бумаги

В Казани началась Неделя без бумаги. С 21 по 27 октября в городе организуют сбор макулатуры, буккроссинг.

Так, в начале недели активисты установят боксы для сбора макулатуры, а затем отправят собранное вторсырье на переработку. Также во время акции предлагается отказаться от бумажных стаканчиков для напитков навынос. Это связано с тем, что они производятся из бумаги и пластика и не поддаются переработке.

Горожан призывают заменить одноразовые стаканчики на многоразовые, кружки-термосы или тамблеры. Также в течение акции организаторы проведут сбор средств для благотворительной посадки деревьев в одном из социальных учреждений города.

Отмечается, что Неделя без бумаги впервые прошла в 2017 году в Нижегородской области, в 2018 году к ней присоединилась Казань. Целью акции является привлечение внимания на ограниченность ресурсов нашей планеты и рассказ о способах сокращения применения бумаги, используемой в повседневной жизни, передает пресс-служба мэрии города.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургская компания «Эвобиос» планирует построить в Татарстане комплекс по переработке органических отходов.

