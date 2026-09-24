Французская компания Auchan не успела продать бизнес в России

Стоимость бизнеса Auchan с учетом финансовых активов оценили в 60-70 млрд рублей

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Летом французская компания Auchan достигла соглашения о продаже своей российской «дочки», управляющей сетью магазинов, инвестиционной компании «Кама Капитал», однако сделка не состоялась. Об этом пишут «Известия».

По информации источников, к началу сентября были направлены документы для согласования сделки в правительственную комиссию, однако разрешение не было получено. После передачи российских активов Auchan во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» сделка фактически сорвалась. Представители «Кама Капитал» и Auchan отказались комментировать ситуацию. Запрос на комментарий был направлен в российское подразделение ретейлера.

Сумма предполагаемой сделки не была раскрыта, однако генеральный директор INFOLine Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса Auchan в России с учетом финансовых активов в 60-70 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания Auchan начала свою работу в России в 2002 году и на сегодняшний день управляет около 230 магазинами разных форматов. По данным INFOLine, выручка российского подразделения в 2025 году составила 269,7 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. Доля сети в обороте продовольственной розницы снизилась с 1,3% в 2021 году до 0,88% в 2025 году. После 2022 года Auchan прекратила инвестиции и финансирование своего российского бизнеса, который продолжал функционировать самостоятельно.

«Кама Капитал» — инвестиционный холдинг, зарегистрированный в июне 2023 года. Генеральным директором компании является Рустем Зарипов, а единственным владельцем указан Тагир Шаймарданов. Холдинг занимается приобретением, управлением и развитием коммерческой недвижимости и владеет портфелем площадей на 487 тыс. кв. м в 11 регионах России, оцененным в 71 млрд рублей.

17 сентября президент России Владимир Путин передал почти 100% долей в ООО «Ашан», главной российской структуре француза, во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». Это решение было оформлено в соответствии с президентским указом №302 от апреля 2023 года. В этот же порядок попала компания «Лемана ПРО», ранее входившая в группу «Леруа Мерлен». Решение о передаче активов связано с наличием у ретейлеров развитой складской инфраструктуры, которая представляет стратегический интерес. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что причиной передачи активов стало недовольство Москвы управлением со стороны недружественных стран.

Ранее в «Ашане» высказались по поводу передачи активов во временное управление.

Никита Егоров