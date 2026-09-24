У здания ЦУМа в центре Москвы сменился собственник

Владельцы Mercury, вероятно, продолжают контролировать универмаг

Фото: Артем Дергунов

Закрытый паевой инвестиционный фонд «Уния», управляемый компанией «Баланс эссет менеджмент» (ранее «Тринфико пропети менеджмент»), стал владельцем двух зданий Центрального универсального магазина (ЦУМ) на Петровке в центре Москвы. Как сообщает сервис Asseto, сделка была закрыта 18 сентября. Из выписки Росреестра следует, что предыдущими владельцами этих объектов, общей площадью почти 70 000 кв. м, являлись компании, связанные с продавцом люксовых товаров Mercury — ООО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Аркада холдинг». Ответы на запросы сторон сделки не поступили, пишут «Ведомости».

ЦУМ является одним из самых известных торговых объектов Москвы, причем историческое здание комплекса, построенное в 1908 году, занимает 12 270 кв. м. В 1974 году к нему был пристроен еще один корпус. По оценке Николая Горюнова, директора направления рынков капитала IBC Real Estate, рыночная стоимость объекта составляет от 20 до 24 млрд рублей.

Неясно, с какой целью Mercury внесла ЦУМ в ЗПИФ и кто является пайщиком фонда «Уния». Управляющая компания «Баланс эссет менеджмент» управляет множеством ЗПИФов, включая фонд, владеющий активами девелоперской компании «Галс-девелопмент».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что владельцы Mercury, вероятно, продолжают контролировать ЦУМ, так как компания часто использует паевые фонды для управления своими активами. Например, два года назад она внесла в ЗПИФ «Нексус» под управлением УК «Инновационный капитал» компанию «Меркури», которая управляет Домом ленинградской торговли в Санкт-Петербурге. Также ЗПИФ «Локус», управляемый тем же «Баланс эссет менеджмент», принадлежит «Аркада холдинг».

Перевод активов в фонды является обычной практикой на рынке, подтверждает Горюнов. В ЗПИФах находятся активы таких девелоперов, как AFI Development, включая «Афи молл» в «Москва-сити» и «Афи галерею» около Белорусского вокзала. Полина Митина, старший директор департамента оценки и консалтинга компании Commonwealth Partnership, добавляет, что такие инструменты могут упростить оценку и финансирование активов, а также помочь сэкономить на налоге на прибыль.

Однако некоторые консультанты предполагают, что собственники Mercury могут искать стратегического инвестора для ЦУМ. ЗПИФы действительно могут быть использованы для привлечения дополнительного капитала через продажу паев, уточняет Митина. При этом, как добавляет партнер NF Group Станислав Бибик, структура сделки останется непубличной.

С точки зрения бизнеса, ЦУМ существенно отличается от традиционных торговых центров. Ирина Ушакова, руководитель инвестиционной платформы Ricci, отмечает, что с учетом специфики ЦУМ, ставка капитализации (соотношение чистого операционного дохода к рыночной стоимости) может составлять 3—4%, тогда как у традиционных торговых центров по итогам первого полугодия 2026 года этот показатель находился на уровне 12,5—13%. Горюнов подчеркивает, что ЦУМ является трофейным активом с высокой инвестиционной привлекательностью благодаря люксовой концепции, узнаваемости бренда и позиции на рынке.

Ранее сообщалось, что французская компания Auchan не успела продать бизнес в России.

Никита Егоров