Из метро с MacBook: Госкомитет свернул аукцион на премию Wheretoeat из-за кляузы

Заказчик не стал отвечать на 16 вопросов и решил переработать документацию

Фото: Артем Дергунов

Электронный аукцион на организацию церемонии награждения Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Tatarstan 2026 отменили из-за того, что один из участников направил запрос с 16 вопросами к документации закупки. Начальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей, мероприятие запланировано на 7 октября в Казани.

Площадка должна быть готова раньше и быть в пешей доступности от метро

Участник указал на нестыковку в сроках. Полная готовность площадки требовалась с 18:30 6 октября, а монтаж оборудования — только с 23:00 того же дня. То есть площадка должна быть готова раньше, чем на нее начнут завозить технику. Также в документации одновременно значилась конкретная дата проведения и оговорка, что точные дата и время будут сообщены дополнительно, не позднее чем за 10 дней до мероприятия. Участник спросил, может ли заказчик перенести дату после заключения контракта и как в этом случае компенсировать расходы исполнителя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вместе с тем площадка должна находиться в Вахитовском районе Казани, в радиусе 1,3 км от метро «Площадь Тукая», а интерьер — в светло-бежевых и серо-черных тонах. Участник спросил, сколько площадок в Казани вообще соответствуют всем этим требованиям одновременно и есть ли у заказчика анализ рынка.

Без MacBook — ни кино, ни музыки не будет

В самом же техническом задании указано, что для экранов указан шаг пикселя «не менее 1,86 мм» и «не менее 4 мм». Но чем больше шаг пикселя, тем хуже качество изображения — то есть формулировка должна быть «не более». Участник прямо спросил, не техническая ли это ошибка.

В требованиях также фигурирует ноутбук Apple MacBook Air не старше 2024 года и сервер с сетевым интерфейсом 10 Гбит/с. Участник спросил, почему не подойдет оборудование, выпущенное ранее 2024 года, если оно соответствует нужным характеристикам.

— Какая технологическая необходимость обусловливает использование именно ноутбука типа Apple MacBook Air? Почему оборудование, выпущенное ранее 2024 года, не может использоваться при соответствии всем требуемым показателям производительности?... Какие конкретные операции в рамках мероприятия требуют сетевого интерфейса сервера не менее 10 Гбит/с и режима обработки 24/7? Допускается ли оборудование с иным процессором при равной или большей фактической производительности? — пишет в претензии автор.

А всем можно посмотреть?

Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей — рассчитана из трех коммерческих предложений от 5 июля. Участник уточнил, были ли поставщикам направлены идентичные запросы, включали ли предложения полный объем требований и являются ли источники независимыми.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Исполнитель обязан согласовать площадку, ведущего и музыкальное сопровождение с заказчиком, но критерии отказа не установлены. Участник спросил, по каким конкретным основаниям заказчик может отказать и что происходит, если после двух согласований площадка так и не одобрена.

Мы все учтем, но позже

Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам отменил аукцион, не отвечая на вопросы по существу. В ответе сказано, что информация из запроса будет учтена при повторном размещении закупки.

Одно и то же, из года в год

Напомним, что в прошлом году церемония награждения лучших ресторанов Казани состоялась 29 октября. Тогда площадкой проведения выступил IT-парк Башира Рамеева, тот, что на озере Кабан.

В том же году Госкомитет проводил схожую по техническому заданию закупку на аналогичную сумму — 1,5 миллиона рублей. Однако в прошлом году никаких претензий не было и торги признали состоявшимися.

1 / 52 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов





Денис Петров