Из метро с MacBook: Госкомитет свернул аукцион на премию Wheretoeat из-за кляузы
Заказчик не стал отвечать на 16 вопросов и решил переработать документацию
Электронный аукцион на организацию церемонии награждения Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Tatarstan 2026 отменили из-за того, что один из участников направил запрос с 16 вопросами к документации закупки. Начальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей, мероприятие запланировано на 7 октября в Казани.
Площадка должна быть готова раньше и быть в пешей доступности от метро
Участник указал на нестыковку в сроках. Полная готовность площадки требовалась с 18:30 6 октября, а монтаж оборудования — только с 23:00 того же дня. То есть площадка должна быть готова раньше, чем на нее начнут завозить технику. Также в документации одновременно значилась конкретная дата проведения и оговорка, что точные дата и время будут сообщены дополнительно, не позднее чем за 10 дней до мероприятия. Участник спросил, может ли заказчик перенести дату после заключения контракта и как в этом случае компенсировать расходы исполнителя.
Вместе с тем площадка должна находиться в Вахитовском районе Казани, в радиусе 1,3 км от метро «Площадь Тукая», а интерьер — в светло-бежевых и серо-черных тонах. Участник спросил, сколько площадок в Казани вообще соответствуют всем этим требованиям одновременно и есть ли у заказчика анализ рынка.
Без MacBook — ни кино, ни музыки не будет
В самом же техническом задании указано, что для экранов указан шаг пикселя «не менее 1,86 мм» и «не менее 4 мм». Но чем больше шаг пикселя, тем хуже качество изображения — то есть формулировка должна быть «не более». Участник прямо спросил, не техническая ли это ошибка.
В требованиях также фигурирует ноутбук Apple MacBook Air не старше 2024 года и сервер с сетевым интерфейсом 10 Гбит/с. Участник спросил, почему не подойдет оборудование, выпущенное ранее 2024 года, если оно соответствует нужным характеристикам.
— Какая технологическая необходимость обусловливает использование именно ноутбука типа Apple MacBook Air? Почему оборудование, выпущенное ранее 2024 года, не может использоваться при соответствии всем требуемым показателям производительности?... Какие конкретные операции в рамках мероприятия требуют сетевого интерфейса сервера не менее 10 Гбит/с и режима обработки 24/7? Допускается ли оборудование с иным процессором при равной или большей фактической производительности? — пишет в претензии автор.
А всем можно посмотреть?
Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей — рассчитана из трех коммерческих предложений от 5 июля. Участник уточнил, были ли поставщикам направлены идентичные запросы, включали ли предложения полный объем требований и являются ли источники независимыми.
Исполнитель обязан согласовать площадку, ведущего и музыкальное сопровождение с заказчиком, но критерии отказа не установлены. Участник спросил, по каким конкретным основаниям заказчик может отказать и что происходит, если после двух согласований площадка так и не одобрена.
Мы все учтем, но позже
Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам отменил аукцион, не отвечая на вопросы по существу. В ответе сказано, что информация из запроса будет учтена при повторном размещении закупки.
Одно и то же, из года в год
Напомним, что в прошлом году церемония награждения лучших ресторанов Казани состоялась 29 октября. Тогда площадкой проведения выступил IT-парк Башира Рамеева, тот, что на озере Кабан.
В том же году Госкомитет проводил схожую по техническому заданию закупку на аналогичную сумму — 1,5 миллиона рублей. Однако в прошлом году никаких претензий не было и торги признали состоявшимися.
Справка
Wheretoeat — это ежегодная российская национальная премия в области гастрономической культуры. Ее учредила Ассоциация российских гастрономических журналистов в 2013 году, вдохновившись форматом The World's 50 Best Restaurants.
В Татарстане премия проводится с 2019 года — Казань стала одним из первых регионов, куда пришла премия после Москвы и Петербурга. Церемонии проходят ежегодно осенью при поддержке Государственного комитета РТ по туризму.
В Казани всероссийская церемония прошла впервые 22 апреля 2025 года — в новом здании Государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Это был первый случай за всю историю премии, когда федеральный этап провели не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Казань стала первым городом, удостоенным такой чести. Создательница премии Ирина Тиусонина тогда объяснила, что Казань выбрали, потому что это перспективный гастрономический регион.
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