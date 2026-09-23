В «Лемана ПРО» и FM Logistic назначили новых гендиректоров

Должности заняли Денис Исаев и Евгений Ненашев

Фото: Максим Платонов

Гендиректором ООО «Ле Монлид» (бренд «Лемана ПРО», ранее «Леруа Мерлен») с 22 сентября является Денис Исаев. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ.

Исаев сменил Лорана Дефассье, который занимал пост гендиректора с 2021 года. Приоритетами нового гендиректора станут сохранение устойчивой работы компании и расширение масштаба бизнеса, сообщили РБК в пресс-службе «Лемана ПРО».

— Денис Исаев обладает более чем 20-летним опытом управления проектами в строительстве и финансах <…> Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с клиентами и партнерами, — цитирует сообщение издание.

Гендиректором российских структур французского логистического оператора FM Logistic, доли в которых переданы во временное управление, стал Евгений Ненашев. Он также занимает новую должность с 22 сентября, передает «Ъ».

Напомним, в начале сентября сообщалось, что Николай Колесов оставляет пост генерального директора холдинга «Вертолеты России» и переходит в «Ростех».



Галия Гарифуллина