Список персон

Юдов Андрей Валерьевич

IT-компании, Телекоммуникации и связь
Юдов Андрей Валерьевич

Общая информация

Родился 10 мая 1972 года в Нижнем Новгороде.

Образование:

Нижегородский технический университет.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, получил степень MBA.

Трудовая деятельность:

Начинал руководителем офисов продаж в Нижегородской пейджинговой компании «Радуга-Поиск»

2001 по 2003 гг. — старший специалист офиса продаж, менеджер по обслуживанию клиентов Нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом».

2003 по 2006 гг. — коммерческий директор Нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом».

2006 г. — директор Пензенского филиала ОАО «ВымпелКом».

2006 по 2009 гг. — директор Оренбургского филиала ОАО «Вымпелком».

2009 по 2016 гг. — директор Казанского филиала ОАО «Вымпелком».

С 23 апреля 2018 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, г. Казань, ул. Рахимова, 8
  • Телефон: +7(843) 515-99-00
  • Email: gpr_ta_post@volga.rt.ru
  • Сайт: kazan.rt.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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