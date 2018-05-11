Юдов Андрей Валерьевич
Общая информация
Родился 10 мая 1972 года в Нижнем Новгороде.
Образование:
Нижегородский технический университет.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, получил степень MBA.
Трудовая деятельность:Начинал руководителем офисов продаж в Нижегородской пейджинговой компании «Радуга-Поиск»
2001 по 2003 гг. — старший специалист офиса продаж, менеджер по обслуживанию клиентов Нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом».
2006 г. — директор Пензенского филиала ОАО «ВымпелКом».
2006 по 2009 гг. — директор Оренбургского филиала ОАО «Вымпелком».
2009 по 2016 гг. — директор Казанского филиала ОАО «Вымпелком».
С 23 апреля 2018 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, г. Казань, ул. Рахимова, 8
- Телефон: +7(843) 515-99-00
- Email: gpr_ta_post@volga.rt.ru
- Сайт: kazan.rt.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018