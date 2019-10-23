Шаронов о восстановлении Данченко: «Делаем все возможное, чтобы успеть к «Уралу»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о подготовке казанской команды к предстоящему матчу 14-го тура РПЛ с «Уралом».

— Роман Сергеевич, как дела у Олега Данченко, который получил повреждение в матче со «Спартаком»?

— Доктора делают все возможное, чтобы он в ближайшей игре вышел на поле.

— Подведите итог игры со «Спартаком». Можно сказать, что неудачная серия прервана и дальше ждать только лучшего?

— Мы всегда работаем, чтобы играть лучше и добиваться положительных результатов. Что касается игры со «Спартаком»: игроки получили то, над чем нужно работать.

— Как вам «Урал» в нынешнем сезоне? Насколько интересно с ними будет играть?

— У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра, — цитирует тренера пресс-служба клуба.