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Власти Нидерландов откажутся от названия «Голландия» ради обновления образа страны

12:15, 06.10.2019
Власти Нидерландов откажутся от названия «Голландия» ради обновления образа страны
Фото: pixabay.com

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» при продвижении страны за рубежом.

Руководство страны планирует обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции, пишет The Guardian.

Новая концепция будет представлена в конце года. Ее начнут использовать уже в 2020 году — в частности, на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.

Ранее Forbes назвал 10 самых подходящих российским компаниям стран для ведения бизнеса в 2019 году. В списке лидеров оказались и Нидерланды.

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