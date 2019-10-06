Власти Нидерландов откажутся от названия «Голландия» ради обновления образа страны

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» при продвижении страны за рубежом.

Руководство страны планирует обновить образ страны среди туристов, которые часто ассоциируют ее с наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме. Помимо этого, власти стремятся перенаправить внимание туристов со столицы на провинции, пишет The Guardian.

Новая концепция будет представлена в конце года. Ее начнут использовать уже в 2020 году — в частности, на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда перестанет называться Голландией на официальных встречах.

Ранее Forbes назвал 10 самых подходящих российским компаниям стран для ведения бизнеса в 2019 году. В списке лидеров оказались и Нидерланды.