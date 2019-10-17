Сумма неправомерных расходов в Татарстане снизилась на 200 млн рублей

На 200 млн рублей снизилась по сравнению с уровнем сентября 2018 года сумма неправомерных расходов, позволявших татарстанским предприятиям и организациям уклоняться от уплаты налогов в 2019 году, сообщил на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

По его словам, поступление налогов на доходы физических лиц по сравнению с тем же периодом увеличилось на 8,3%. При этом в 7% организаций заработная плата ниже, чем средняя по отрасли минимальная оплата труда. Это строительные, торговые и ряд других предприятий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что дефицит бюджета Республики Татарстан сохраняется на уровне 3 млрд рублей.