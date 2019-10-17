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Дефицит бюджета Республики Татарстан сохраняется на уровне 3 млрд рублей

08:41, 17.10.2019
Дефицит бюджета Республики Татарстан сохраняется на уровне 3 млрд рублей
Фото: president.tatarstan.ru

Бюджет Татарстана сформирован с дефицитом более 3 млрд рублей, и этот дефицит сохраняется, сообщил президент республики Рустам Минниханов на проходящем в Кабмине республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев 2019 года.

Рустам Минниханов призвал глав муниципалитетов усилить работу по взысканию налоговых задолженностей: «Это тоже ваши доходы».

Президент также призвал руководителей министерств обратить внимание на реализацию национальных проектов: «Люди должны почувствовать, что национальные проекты дают позитив».

Ранее «Реальное время» писало, что в Госсовете РТ прошло обсуждение проекта республиканского бюджета на 2020—2022 годы.

ЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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