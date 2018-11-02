ООО Клиника Нуриевых
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Клиника репродуктивного здоровья была основана братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми в 2003 году, фамилия которых и дала ей название. Сегодня работа ведется в трех регионах России, в городах Казань, Набережные Челны, Киров и Ижевск.
Основные направления:
- Лечение бесплодия
- Ведение беременности
- Гинекология
- Анализы
- Урология
- Генетика
- УЗИ
- Хирургия
- Хирургическая гинекология
- Хирургическая урология
- Интимная хирургия
- Терапия
- Эндокринология
- Маммология
Генеральный директор — Нуриев Ильяс Рафаилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420110, Республика Татарстан, Казань, ул. Братьев Касимовых, 40А
- Телефон: (843) 212-22-44
- Email: nnplus@mail.ru
- Сайт: www.nnplus.ru
Дата последнего обновления: 02.11.2018