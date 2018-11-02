Список компаний

ООО Клиника Нуриевых

Медицина, Частные клиники
ООО Клиника Нуриевых Фото: nnplus.ru

Общая информация

Клиника репродуктивного здоровья была основана братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми в 2003 году, фамилия которых и дала ей название. Сегодня работа ведется в трех регионах России, в городах Казань, Набережные Челны, Киров и Ижевск.

Основные направления:

  • Лечение бесплодия
  • Ведение беременности
  • Гинекология
  • Анализы
  • Урология
  • Генетика
  • УЗИ
  • Хирургия
  • Хирургическая гинекология
  • Хирургическая урология
  • Интимная хирургия
  • Терапия
  • Эндокринология
  • Маммология
Генеральный директор — Нуриев Ильяс Рафаилович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420110, Республика Татарстан, Казань, ул. Братьев Касимовых, 40А
  • Телефон: (843) 212-22-44
  • Email: nnplus@mail.ru
  • Сайт: www.nnplus.ru

Дата последнего обновления: 02.11.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам