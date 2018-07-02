Минниханов обсудил возможность сотрудничества с руководством компании «ПремиумСтрой»
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с руководством строительной компании «ПремиумСтрой».
Как сообщает пресс-служба президента, в рамках встречи участники рассмотрели возможные варианты сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов на территории республики.
Ранее стало известно, что в Татарстане ввели почти 47% от запланированного на 2018 год жилья.Недвижимость Татарстан
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