Новости недвижимости

00:52 МСК
Новости раздела
Недвижимость

Минниханов обсудил возможность сотрудничества с руководством компании «ПремиумСтрой»

14:19, 02.07.2018
Минниханов обсудил возможность сотрудничества с руководством компании «ПремиумСтрой»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с руководством строительной компании «ПремиумСтрой».

Как сообщает пресс-служба президента, в рамках встречи участники рассмотрели возможные варианты сотрудничества, перспективы реализации совместных проектов на территории республики.

Ранее стало известно, что в Татарстане ввели почти 47% от запланированного на 2018 год жилья.

Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем