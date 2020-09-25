Нуриев Ильяс Рафаилович
Общая информация
Родился 6 апреля в 1960 году в Елабуге.
Образование
1984 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.
Трудовая деятельность
1983 г. — медбрат урологического отделения казанской поликлиники №6.
1985 г. — врач-уролог казанской поликлиники №18.
С 1987 г. занимается частной практикой.
С 1998 г. — совместно с ДСОАО «Росгосстрах-Татарстан» занимался реализацией работы по систематическому оказанию медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования по районам Татарстана.
2001 г. — реализует проект «Метод конвейерного медосмотра с использованием мобильной локальной компьютерной сети на ноутбуках». В рамках проекта обследовано свыше 11 тысяч человек по программе «Здоровье мужчин».
С 2003 г. — директор ООО «Клиника Нуриевых».
Награды и звания
Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420110, ул. Братьев Касимовых, 40А
- Телефон: (843) 212-22-44
- Email: nnplus@mail.ru
- Сайт: www.nnplus.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2020