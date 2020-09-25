Список персон

Нуриев Ильяс Рафаилович

Медицина

Общая информация

Родился 6 апреля в 1960 году в Елабуге.

Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.

Трудовая деятельность

1983 г. — медбрат урологического отделения казанской поликлиники №6.
1985 г. — врач-уролог казанской поликлиники №18.
С 1987 г. занимается частной практикой.
С 1998 г. — совместно с ДСОАО «Росгосстрах-Татарстан» занимался реализацией работы по систематическому оказанию медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования по районам Татарстана.
2001 г. — реализует проект «Метод конвейерного медосмотра с использованием мобильной локальной компьютерной сети на ноутбуках». В рамках проекта обследовано свыше 11 тысяч человек по программе «Здоровье мужчин».
С 2003 г. — директор ООО «Клиника Нуриевых».

Награды и звания

Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420110, ул. Братьев Касимовых, 40А
  • Телефон: (843) 212-22-44
  • Email: nnplus@mail.ru
  • Сайт: www.nnplus.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2020


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