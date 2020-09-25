Нуриев Ильяс Рафаилович

Общая информация

Родился 6 апреля в 1960 году в Елабуге.



Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.

Трудовая деятельность

1983 г. — медбрат урологического отделения казанской поликлиники №6.

1985 г. — врач-уролог казанской поликлиники №18.

С 1987 г. занимается частной практикой.

С 1998 г. — совместно с ДСОАО «Росгосстрах-Татарстан» занимался реализацией работы по систематическому оказанию медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования по районам Татарстана.

2001 г. — реализует проект «Метод конвейерного медосмотра с использованием мобильной локальной компьютерной сети на ноутбуках». В рамках проекта обследовано свыше 11 тысяч человек по программе «Здоровье мужчин».

С 2003 г. — директор ООО «Клиника Нуриевых».

Награды и звания

Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач РТ.





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